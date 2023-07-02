NBL︱買最貴門票不為金牛不為籃球　樂天女孩粉絲：3000元好值得

香港金牛周日（2日）於修頓主場上演全國男子籃球聯賽（NBL）地標戰，首季首場即對上衛冕軍廣西威壯，戲碼吸引，但門票售價高達1500元，比起香港最高級別籃球聯賽甲一門票高出19倍，一度掀起輿論。

1500元位置上的Jerry和太太Ming非因球賽入場，卻為樂天女孩願意真金白銀「課金」，更表示：「好值得。」



新成立的NBL球隊香港金牛在修頓球場上演地標戰，台灣打氣女團樂天女孩成為賣點之一。（張倩儀攝）

香港金牛首次主場亮相，今場雖然對上衛冕軍廣西威壯，但在梁兆華和陣中洋將爆發下，金牛順利以102：91擊敗對手，取得首勝。緊湊刺激的賽事只是觀眾Jerry入場的其中一個期待，休息時間上場的樂天女孩才是主角。

任職文員的Jerry今天與太太Ming入場，坐在觀眾席第一排，剛好在樂天女孩身前，他滿心歡喜帶同單反相機入場，為女生們留倩影。他坦言：「是為了樂天女孩！之前都去台灣看她們 ，香港足球賽我都有去，只要來香港我都會支持下。」問起Jerry用3000元購入門票是否值得，問題未完，他即搶答：「我覺得好值得，起碼省了交通和時間。」

Jerry與太太Ming為支持樂天女孩購買全場最貴的1500元門票入場。（張倩儀攝）

Jerry分享自己是樂天女孩、林妲的應援團，多次飛往到台灣支持，當時的旅費和入場費比今天的門票更貴，他認為香港金牛的票價「未到好貴，又坐得前所以1500元都OK。」

說起女孩們，Jerry大讚她們帶動正能量讓人好開心，太太Ming也笑說支持Jerry是因為自己也欣賞這群女生：「樂天女孩都（能力）好全面，有做主持，不單是sell外表所以好欣賞。」

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自稱籃球迷的他笑說自己只看NBA卻從未入場看過本地籃球，樂天女孩成就了第一次：「今場氣氛OK，又有好多紀念品像是台灣和NBA般，現場氣氛也像一個嘉年華，希望可以看一場激烈的好球。」