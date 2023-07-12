NBL︱許烜行職業生涯首戰　三位香港金牛港產球員全員上陣

香港金牛今日（12日）回歸修頓主場出戰全國男子籃球聯賽（NBL）賽事，最終卻以89：114不敵安徽文一。完場前，一直等待上場機會的許烜行入替，掀起一陣歡呼，為這位港產職業「初哥」打氣，雖然只是短短2分12秒，卻是他難忘的一刻。



許烜行過去3戰未有上陣，今仗對安徽文一終於有機會落場。（張倩儀攝）

今場香港金牛狀態不及上兩場主場，幾乎被安徽文一主導，最大分差更達到30分。雖然全隊力追，但未能收復失地，最後以只能以89：114不敵，錄下主場首敗、今季2勝2負的戰績。

完場前，教練讓一直在板櫈等待的許烜行上場，入替後更引來球迷的歡呼。作為香港金牛三位「落名」的港產球員之一，過去三場許烜行一直未有機會上陣，只能留在後備席苦候。「這一刻等了好久」，阿行苦笑道，「自己的確準備了很長時間，但當教練叫我出場時，心情有點緊張。」

終於有機會上陣，金牛隊眾人恭喜許烜行。（張倩儀攝）

最後阿行上陣2分12秒，只錄得1次個人犯規，他笑了笑：「無奈沒有太多機會表現自己。」場上，隊友楊睿騏開口鼓勵阿行「自己打」，但阿行知道不是今天：「心態Ready，身體未Ready，應該要守到的球守不到，應該要攻的沒有去攻。」

回想剛加入球隊，阿行心中早已很清楚，「預自己未必有機會出場，但都想保持自己狀態，就算未能上陣，場邊亦能觀察到好多。」他指隊友水平高，加上自己的位置和外援重疊，首季職業生涯就調整心態為「觀察」和從中學習。

「觀察到職業球員態度，日常生活很規律，我會盡跟。」首季，他明確地知道自己最想的是爭取出場時間，然後再一步一步有更好表現：「見到兆華、Ricky愈打愈好，希望自己可以追上他們的腳步；相信今季會是難忘的一季。」