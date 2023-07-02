【NBL】香港金牛地標戰挫兩屆冠軍廣西威壯　梁兆華主場打出身價

去年10月甲一聯賽，梁兆華於修頓室內場率南華取得總冠軍後的一句：「鬆一口氣，終於完了」仍歷歷在目，除了是完成該季甲一、奪冠任務，也完結了11年的南華生涯。

今季兆華跳出舒適圈，轉投新球隊香港金牛出戰更高水平的全國男子籃球聯賽（NBL），周日（2日）兆華回到主場，攻守力度和表現依然，氣勢更強大，更領軍以102：91擊敗連續兩季封王的廣西威壯。



梁兆華轉投香港金牛挑戰NBL，主場打出身價。（張倩儀攝）

今個夏天，職業籃球隊香港金牛成軍，簽下5位香港球隊包括：港隊主力控衛楊睿騏、小前鋒梁兆華及控衛許烜行，還有兩位青年球員范浩雲和張峰碩。NBL在中國為第二最高級別籃球聯賽，僅次最高級別的中國男子籃球職業聯賽（CBA）。NBL新軍香港金牛今日首次主場亮相，對手即為連續兩季奪得的冠軍球隊廣西威壯，修頓場內爆滿，打氣和歡呼聲此起彼落，其中梁兆華的三分入球掀起全場氣氛。

首節，金牛在兆華的2球三分得手、成全場首人取得雙位數個人得分下，率球隊打出一波15：0攻勢，以28：23領先。兆華全場上陣31分鐘，攻下16分、5籃板、2偷波和2助攻，在更高的籃球水平中打出身價。雖然球隊中不乏有CBA經驗的隊友，但兆華一如為南華披甲時的霸氣，外圍、防守、傳球「樣樣有」，絲毫沒有「NBL初哥」的怯場。

「NBL初哥」:梁兆華轉投香港金牛即交出亮眼表現。（張倩儀攝）

身高1.91米，司職小前鋒的兆華，在香港籃球界多年，除了身型佔優、擅鏟能射，打法更以力量為主能輕鬆「牛」入籃下，但踏上NBL就是不同的世界。「NBL水平身形比香港球員好好多，對抗性更強。」

兆華話雖如此，從今場就能看到，他在短短入隊的一個多月內，融入球隊和打法的決心。「以前在南華好多時都可以好『Chill』（輕鬆），現在真的要自己一步步拚出來，不能再是舒舒服服就一季。」跳出歸依11年的球隊，成為「真正的」職業球員，由最多1星期11課，到近個月的1星期18課練習，兆華坦言也適應了好幾星期，「一開始捱得好辛苦因為很不習慣，但選擇了還是要做到最好。」累又如何，29歲時間不多，現在不拚，什麼時候才拚？

梁兆華希望趁仍年輕盡力衝刺。（張倩儀攝）

「29歲算黃金年齡，球隊中已經算年長，我想趁未到3字頭，看可以衝到什麼程度。」他笑言香港聯賽最多也只有20場，但NBL單單是常規賽就22場，發揮的機會是以倍數計。香港金牛以香港為主場，香港球員是門面，兆華認為隊中的香港球員包括自己都要爭氣：「叫香港金牛，未來是需要更多香港球員，而不是只出場幾分鐘。」他期望球隊首年可以以季後賽為目標，自己則要保持穩定表現。