NBL︱金牛主場首敗文一控衛蔣淯安成焦點　評對位港將有台灣特色

全國男子籃球聯賽（NBL）球隊香港金牛在主場二連勝後，作客即面對球隊今季首敗，周三（12日）主場迎戰安徽文一情況未有好轉，只能以89：114再吞主場首敗，錄2勝2負戰績。

今場，安徽文一的台將控衛蔣淯安（小安）「喧賓奪主」以23分、9助攻、7籃板和2偷波成為全場焦點。賽後「小安」點評香港球員：「有能力也有台灣球員的特色。」



安徽文一球員蔣淯安僅1.74米的身高，在巨人的籃下依然無懼。（張倩儀攝）

效力T1職籃的台啤隊後衛蔣淯安，於T1休季間加入NBL球隊安徽文一，首戰就曾高效16投11中、攻下29分、5籃板和5助攻，讓內地球迷眼前一亮。今晚作客香港，蔣淯安也全力作戰，除了展現強項速度和節奏變向過人切入，身高1.74米的他，更不斷穿梭在高大內線球員之間，為隊友製造不少空間，首節即交出4次助攻。

第二、三節，蔣淯安更火力全開，兩節攻下17分，射入4球三分，寫下7助攻、6籃板和2偷波的數據。安徽文一在他的帶動下，攻勢明顯更流暢，最後順利以114：89擊敗金牛，今季錄得2勝2負。

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焦點不重要 以球隊為先

雖然「小安」今場成焦點，但他表示一切都以球隊為先，今場賽前教練要求先將防守做好，「我知道球隊的目標是冠軍，我就是盡力發揮自己的優勢幫助球隊。」小安笑指自己沒有太多個人目標，只想在場上做最正確的決定。

雖然是作客，但蔣淯安的表現成為焦點。（張倩儀攝）

點評香港球員 「有台灣球員的特色」

小安游走在台灣T1和NBL，分享中國和台灣兩地籃球賽事特色不一，沒有分高下，「NBL的強度較高，身體接觸多，可能為了球賽比較流暢一點，球證（執法）比較寬鬆。」

他認為對於香港球員而言，NBL是一個很好進步機會。首次來港，第一次對上香港球隊，他點評對位球員：「6號（梁兆華）、10號（楊睿騏）、14號（畢繼光）都很不錯，（楊睿騏）感覺上只是因為執行教練戰術，有些綁手綁腳，但他很有能力，在最後一節可以見到，蠻有我們台灣球員的特色。」