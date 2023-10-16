WCBA｜李祉均今周為天津披甲　亞運好表現引內地球迷關注

隨亞運落幕，球季又再重新展開。

籃球方面，除了有本地聯賽男子甲一、女子甲組等，再度北上並落班天津冠嵐隊的女籃港隊隊長李祉均也將於周三（18日）開季，

今季李祉均特別期待，事關與前兩季不同的是，WCBA終於回復主客場賽制。



李祉均剛於杭州亞運以香港女籃隊長身份，率港隊拿下歷史性首場正賽勝仗。隨即便馬不停蹄地飛往天津，到天津冠嵐隊報到，準備開始生涯第三季WCBA，首戰將會主場迎戰石家莊英勵。

李祉均準備開始生涯第三季WCBA。（受訪者提供）

李祉均於疫情期間加盟WCBA，當時聯盟集所有球隊於比賽基地以「閉環式」完成賽事。2023年球季，WCBA終於復常，重新展開主客場賽制，「好期待，因為今年終於回歸主客場制。」雖然自己已經效力了兩季，但李祉均仍覺得有所欠缺，「終於可以有職業球員最真實的感覺，因為我覺得職業，除了密集日程，還應該是飛來飛去，到不同城市打球，要有短時間內適應和熟悉場地的能力。」

李祉均於亞運打出亮眼表現。（鄭子峰攝）

李祉均受內地球迷關注。（微博截圖）

此外，天津隊今年有洋將坐陣，李祉均首嚐與外援球員合作的滋味。「（有外援）挑戰更大，因為大部分外援的個人能力和技術都會比較好，聯賽不單只有亞洲面孔，也是一種學習。」她表示雖然球隊近數天才「埋班夾波」，但感覺良好，加上自己在球隊中屬年紀最大，需要延續亞運期間的主導的角色。

杭州亞運後 李祉均受內地球迷關注

天津隊上季沒有港、澳、台球員，再數上一位已經是台灣著名控球後衛彭詩晴。（微博截圖）

彭詩晴。（Getty Images）

「球隊配合上，簡單清晰，和教練溝通過，今季我需要出多點聲，偏向帶住球隊打，加上外援來到很大機會要打控球後衛。」向來主要司職得分後衛的李祉均，在新球隊就未能再只專心搶分，需要兼顧球隊：「組織對我來說也是挑戰，預期會有不少逆境波。」李祉均笑指或能將自己於逆境求生的球風帶入球隊，和天津隊愈走愈遠。

天津隊上季沒有港、澳、台球員，再數上一位已經是台灣著名控球後衛彭詩晴；今季天津迎來李祉均，讓球迷相當期待她能為球隊帶來怎樣的火花。

WCBA常規賽將於10月17日開始，戰至3月14日。在3月16和17日的明星賽周末後進入季後賽階段。

2023年WCBA天津冠嵐隊賽程



10月18日 19:30 天津冠嵐 對 石家莊英勵

10月21日 20:00 新疆天山 對 天津冠嵐

10月23日 19:30 北京首僑 對 天津冠嵐

10月26日 19:30 天津冠嵐 對 福建眾騰

10月28日 19:30 大慶安瑞達 對 天津冠嵐

10月31日 19:30 內蒙古農信 對 天津冠嵐

11月2日 19:30 山西竹葉青酒 對 天津冠嵐

11月6日 19:30 天津冠嵐 對 四川遠達美樂

11月9日 19:30 遼寧雙喜電器 對 天津冠嵐

11月14日 19:30 天津冠嵐 對 江蘇五台山

11月16日 19:30 武漢盛帆白鶴 對 天津冠嵐

11月21日 19:30 天津冠嵐 對 東莞新彤盛

11月23日 19:30 福建廈門白鷺 對 天津冠嵐

11月25日 19:30 陜西天澤 對 天津冠嵐

11月27日 19:30 天津冠嵐 對 上海浦發銀行

12月1日 19:30 天津冠嵐 對 浙江稠州銀行

12月3日 19:30 山東高速 對 天津冠嵐

12月5日 19:30 河南垚鑫體育 對 天津冠嵐

12月8日 19:30 天津冠嵐 對 山西竹葉青酒

12月11日 19:30 石家莊英勵 對 天津冠嵐

12月14日 19:30 江蘇五台山 對 天津冠嵐

12月18日 19:30 天津冠嵐 對 內蒙古農信

12月21日 19:30 天津冠嵐 對 新疆天山

12月23日 19:30 天津冠嵐 對 陜西天澤

12月25日 19:30 福建眾騰 對 天津冠嵐

12月27日 19:30 東莞新彤盛 對 天津冠嵐

12月30日 19:30 天津冠嵐 對 山東高速

