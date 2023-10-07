李祉均．四｜職業球員如影隨形的壓力　亞運後想讓女籃有點不一樣

香港女籃出戰亞運會，在哈薩克手上奪得正賽首勝、創下歷史，球員們隔天就回程，李祉均也正式完成個人的第三次亞運。

回港後，本身一心想在WCBA開季前加操的李祉均，想了想，還是將計劃押後一天，「覺得我要唞唞，心理上要。」

她呷一口咖啡，續說：「（這次亞運）我真係好大壓力，你知唔知？」旁人不知道，畢竟透過直播收看，她總是處變不驚地應對敵隊，直到贏下哈薩克，嚎淘大哭的一刻，我才知道。

由2021年成為香港首位女子職業籃球開始，她看待籃球的心態，不再一樣。「我們（女籃）不能停下來。」她，以身作則，杭州回來後的第6天，出發天津準備WCBA第三季。

【編按：李祉均專訪的第四回，是她成為職業球員兩季後，首次於國際賽亮相之前。率領香港女籃，在杭州亞運取得歷史首勝後，李祉均也準備赴WCBA天津冠嵐球隊報到，在此之前抽出一頓早餐的時間總結了這個不一樣的亞運會。】



【李祉均專訪】香港女子籃球隊隊長，李祉均。（鄭子峰攝）

關於李祉均，12字介紹足矣——香港第一位職業女子籃球員。

由2021年11月北上挑戰WCBA，「流浪」路線由2021年5月北上「試腳」，最終加盟陝西天澤，入選賽季全明星陣容；第二季轉投山西竹葉青酒隊，並打入季後賽。第三季，她將會落戶天津冠嵐。

李祉均，達到香港女籃暫未有球員能及的位置，從第一季「追夢」、到第二季將夢化為現實，如今，籃球對她而言是工作也是生活。每一季，我們都認真坐下來回想該球季，從籃球講到生活。前三回，李祉均一直在內地。完成第二季WCBA，這天，她準備出戰亞運，我們也總算可以在香港面對面，吃一頓飯。

【李祉均專訪】她想香港女籃有一點不一樣。（鄭子峰攝）

職業球員，然後呢？

「其實回來後，我和朋友打了個for fun（玩樂性質）的比賽。」閒聊時，她說起這件事，憶述自己射入三分後隱約聽到有人說：「哦，職業球員呀嘛。」

我問：「怕不怕職業後，打得好變成正常，好像是你應份？」

李祉均說：「我也有想過，可能自己都覺得：我要做到。唔衰得架，打完職業第一次國際賽亮相，是應該帶些東西回來（香港），如果唔係，我咪同人講我出去打完無用？」

所以，她說今次亞運小目標是：要有點不一樣。

【李祉均專訪】相隔5年，香港女籃再踏國際賽場。（楊宇翹攝）

19歲出戰仁川亞運，23歲時打雅加達亞運，當天她還是隊中第二小的球員。我想，2023年的今天，她以職業球員身份出戰，今屆本來就已經很不一樣。外界的期望加上自我要求，比起當業餘球員的時候不容易，外加背負住香港隊隊長一職，其實也理解她很想因為自己，讓港隊、女籃有一點點不一樣。

李祉均被看見 香港女籃如是

賽前，李祉均就不斷提自己要沉穩一點。有留意香港隊賽事的讀者，大概也會發現，李祉均相隔5年再戰國際賽，從表現到氣場，都比雅加達亞運來得成熟。港隊第一場對上日本，司職小前鋒、進攻主力的李祉均沒有只顧得分。日本隊施以全場緊迫，她在隊友過場困難時負責控球，拆解對方的防守，上前場後仍然有力進攻，防守、提場都做得到位。即使該場以46：118落敗，但從日本身上拿下20分和5偷波的數據，引來球迷在微博上熱搜：「香港女籃21號是誰？」

【李祉均專訪】「香港女籃21號是誰？」（楊宇翹攝）

「（對日本）賽後，有WCBA球隊聯絡我，問我有沒有球隊。」李祉均說，雖然當時她已經確定落戶天津，但這一問，讓她知道有人看得到自己，在場上的任何一刻都不能放鬆：她被看見，香港女籃也一樣。

「贏球才能證明有進步」

「我們（女籃）不能停下來。」她說。明明對戰日本賽後累得半死，但為了贏一場比賽，腦袋不能停下來。「防守陣1-2-1-1，是我們去到杭州、比賽前兩天才練的。」平日的「2-1-2」顯然在國際賽場上並不夠用，因此女生們把握時間，看對手的比賽影片，討論針對性部署，應對最有機會擊敗的哈薩克。

【李祉均專訪】不敢怠慢，因為香港女籃能讓人看見的機會不多。（楊宇翹攝）

雖然非天生的領袖，不擅表達，但李祉均作為隊長，卻很努力的「畀貨」，「教練給我很大的空間和自由度，也很相信我們。」全隊不斷地溝通、檢討、改善，球員們在場上的默契也因而變好，雖然時間不多，但哈薩克那一場的勝利，證明戰術有效。

「（這次亞運）我真係好大壓力，你知唔知？」她說。既是隊長，又是全隊唯一一個職業球員，焦點必然地落在她身上。擊敗哈薩克、完場哨響一刻，她與隊友陳欣汶緊緊相擁，大哭起來，所有的壓力和疲累，此刻都釋放出來。「好想贏，因為只有贏，才能讓大家看到，我們（女籃球員）有轉變、有進步。」直白點是，在香港女籃被形容為「浪費資源」的今年，這一場歷史性勝仗，是一次反擊。

【李祉均專訪】香港女籃。（鄭子峰攝）

【李祉均專訪】贏一場亞運正賽，是一次還擊。（楊宇翹攝）

我可以為香港女籃做什麼？

早前，香港女籃銀牌賽場地事件，李祉均少有地大反應，接連在Instagram上發表意見，為女籃抱不平。雖然自己今季非球員身分，打「大場」還是「細場」都彷彿與她無尤，但香港女籃終歸是她的根。

「這兩年我見識了很多，但我不斷想：我可以為女籃做些什麼？」我想起，2018年雅加達亞運後，那個自稱「小薯仔」、只想打好自己的李祉均；和今天、2023年杭州亞運後的她，很不一樣。

【李祉均專訪】和5年前的她已經很不一樣。（鄭子峰攝）

或者無法讓香港女籃一刻間變成職業聯賽，但效力WCBA球隊的她，自覺可以做個開路先鋒。「香港球員很有能力可以打職業，只是剛好我是第一個。」這句話，我已經聽過不下數十次，也見證這兩年她在WCBA絲毫不敢怠慢。例如，在場上全力以赴，場外也不斷在學習待人處事，一言一行總是格外小心，因為她心中清楚，自己不單代表李祉均——要是自己做不好，內地球隊又會如何看待來自香港的球員？壓力，不僅存在於亞運期間，而是一直在與她同在。

【李祉均專訪】一人之力有限，她只知道盡做。（鄭子峰攝）

一人之力如此細小，她也笑說自己不是神，籃球是團隊，大概不可能因為自己以逆轉什麼，但就因為只她一人，只需要盡做，就像她對日本一樣，力竭也在所不惜。

所以「小薯仔」會為女籃發聲，不擅言辭的她願擔起練球時的主導角色，自稱「港孩」但有住在內地飄泊兩年的膽量和能力。此刻，不知道香港女籃會不會有更多轉變，但至少，由李祉均成為「第一人」到今屆亞運勝仗，香港女籃已經因為她而有一點點不一樣。