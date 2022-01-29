李祉均・一｜香港女籃追夢的淚　All in or Nothing究竟是什麼？

成為體育記者數年間，每當有人問起工作內容，慣常回道「我主要做籃球」，此句卻往往令話題終結。

在香港籃球雖是普及運動，但對於「籃球界」內的運作、發展、聯賽及球員，在非籃人來眼中，難有一個記憶點。

「我看到新聞有一個女生，去內地打職業了對吧？好勁呀！」

惟直到她出現，話題接下去了。



李祉均登陸WCBA，成為香港第一個女子職業籃球員，為香港籃球創先河，更讓本地籃球女生看到一個職業希望。

2018年亞運前，李祉均是一個籃球路順的小薯仔。（龔嘉盛攝）

賽季數據優秀 獲選入明星賽

時候在內地漂泊半年後，26歲的李祉均在WCBA爭取到一紙合約。今年冬天，她在人生首個職業賽季中，寫下場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率。這1.7米的小個子，速度過人，準繩的中距離跳投建功，防守、籃板、助攻通通不缺，發揮淋漓贏得中港球迷的掌聲。

首個賽季造優秀的數據，更獲選入WCBA明星賽，一切一切在別人眼中，李祉均的勁非是那種創造歷史後、志在參與的一剎；李祉均的勁，是毋庸置疑的實力派。

李祉均眼中的「勁」

李祉均「勁」與否，可有不同解讀。例如香港球員外流挑戰職業舞台，男籃早有先例，潘志豪、羅意庭等人全是港籃標記，女籃現才有第一個，或許有人說「邊度勁？」



又有些人得知香港女籃生態發展，在沒太多配套支持下仍能創造歷史，兼在的內地籃壇站一席位，李祉均屬「好勁」。

亞運作為隊中年紀第二小的李祉均，場均16.5分、3次助攻、2.5個籃板及2.5次抄截，成為表現最亮眼的人。（李澤彤攝）

我問：「你覺得自己勁唔勁？」

「勁的人不會覺得自己勁，因為會一直有進步空間。」她笑說。

不再是當初的小薯仔

想起2018年亞運前的一次專訪，李祉均自稱小薯仔，只懂說自己籃球路「順風順水」沒有引人入勝的故事。是的，當時李祉均的故事僅僅是：協恩中學連霸主力，率理工大學兩度奪冠，連膺MVP，早於18歲打「大港隊」，2019年女甲聯賽得分后和三分后......



當時李祉均烙下一句：「我想打職業，26、27歲前吧。」

2021年，26歲，她真的做到。

「頂盡覺得自己跳出Comfort Zone，可以叫叻 ，但不算勁吧。」叻又好，勁也罷，但我想最勁的是，李祉均不再是當初的小薯仔，這些日子她爭取過、捱過，才蛻變成今天的職業球員。

接受業餘訓練出外打職業。（受訪者提供）

李祉均寫下場均16.4分、3.3籃板、2.2助攻、1.7偷波、0.6封阻以及12.2的效率。（直播截圖）

「有時候，我會重看那篇專訪，提醒自己不順時要毋忘初心。」李祉均說。

隻身北上，自己只是一個沒有數據證明身價的球員，到球隊請求一席，聽起來就不容易，更何況是性格向來被動，甚麼事都沒有所謂的李祉均。

李祉均終在半年漂泊落班。（受訪者提供）

從WCBA強隊東莞新彤盛開始跟操，由於每支8強以外的球隊只能擁有一名港、澳、台球員，新彤盛表示會優先考慮台灣球員，也意指李祉均需要另覓球隊：「當時全運會備戰，球員開始歸隊，加上疫情多個人就多個風險，球隊不想我留下也是明白的。」李祉均面對迫切的離隊壓力，雖有教練任明敏（Miss Yum）在港幫忙找尋新東家，但卻一直沒有回音。

北上覓隊艱難 「可不可以讓我練住先？」

「我知道別人說10句，都不及我自己1句想打，覺得要放膽去問。」她接着說：「我找了教練3次，就為了請求讓我留下；由『可不可以讓我練住先，給我一點時間找下家』到『球隊會不會有Admin工作可以讓我幫忙？』，就為了落腳。」

李祉均大可以在香港繼續打甲組、港隊，不必挑戰職業的未知。（張倩儀攝）

在香港跟隨過好幾個教練，都未曾試過如此溝通，她苦笑道：「在香港大家都知李祉均是一個怎樣的球員，可是這裡不是自己地方，為了打球該做的還是要做。」在香港她是當然主力，擁有球權，場上發揮更是由得她，這是她第一次感覺到卑微。

當球員提出即使坐在場邊、只幫忙做助理，也要留下的請求，大概已是最大的讓步。隨後好幾個星期，球隊因為備戰全運，無法讓外人加入訓練，她只能自發跑步保持狀態。

「好迷茫，覺得為什麼要求人求到這種程度，做咩要咁無地位？自問不算差，也不是球隊負累，難道真的一個機會都沒有？」

自己只是一個沒有數據證明身價的球員，要到球隊請求一席很不容易。（李澤彤攝）

「我在想，我到底在幹什麼？」

輾轉到了武漢盛帆，但情況沒有因而變好。當時球隊已簽下台灣球員陳晏宇，也就是李祉均同樣落班無望；即使留下跟操，還要忍受當時部分隊友的無視。

到了武漢隊宿舍，環境荒蕪，一手抬起行李箱爬上5樓，到房間看到滿是灰塵，床邊還有裝修廢料，累得一屁股坐在床尾，就哭了起來。「我在想，我到底在幹什麼？」長途跋涉尋一個不存在的機會，意志力鬆懈下，眼淚也掉下來。

李祉均學會和教練溝通，待人接物。（受訪者提供）

好幾次，李祉均和Miss Yum聯絡後，都因為沒有好消息而偷偷在被窩裡哭，Miss Yum和媽媽都先後問過她：要不要就此完結，回家？她想也沒想：「我說沒有，講得好像自己很有Planning，其實沒有，我只是不想讓他們擔心。」別無他法下，李祉均只好再硬住頭皮，主動請陳晏宇幫忙聯絡陝西天澤，哪怕球隊推搪，她還是上門博一個機會。

「其實香港從未有女生做到過（職業球員），那你試過、努力過，即使失敗也沒關係吧？」我還是問了。

李祉均完成首個職業球季。（受訪者提供）

完季後，李祉均獲選入全明星陣容。（受訪者提供）

跳出香港舒適圈 All In Or Nothing

「不，做到了，才叫一件事；做不到，就什麼都不是；我跟你說過，26、7歲我就要做到這件事，過了就沒有任性的空間。」她少有一臉認真地回答，「真的，我想心態就是All in or Nothing。」

比起上次專訪，我問一題，她回一句，這次聽畢一個多小時，發現我只問了10題不到，發現沒有故事的小薯仔已經不存在。畢竟25歲過後，突破和成長比小時候難，其實她大可以安份繼續打甲組、港隊，留在香港籃球的舒適圈，但她「勁」在不認命，也不認輸。

同年的我不禁佩服的說一句，「你好勁。」

她卻笑了：「勁乜鬼。」