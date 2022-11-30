李祉均・三｜離家年半續戰WCBA　「職業球員不是夢想，而是工作」

2021年11月，李祉均成為香港首位女子職業籃球員，寫下歷史一頁。

從去年5月北上開始計起，這一年半期間祉均曾多次「放話」：「我可能準備回來了」，卻一直未能成真，「四次都想回香港，但每次都有意外。」祉均笑說。

想必很多人都跟我一樣好奇：「消失一年，你去哪了？」

昨日（28日）她在社交平台中宣布續戰WCBA第二季，轉投山西竹葉青酒隊，或許就是最好的答案。



李祉均一年半前勇闖WCBA。（受訪者提供）

「2月、4月、6月和8月都有想過要回來，4次都在期待中取消。」祉均自2021年5月北上後，就一直留在內地訓練、比賽，即使12月休季，也因疫情、擔心錯過球隊消息而未回港。

獨自一人生活，在酒店和前廣東隊友家兩邊走，除了自行練球、健身保持狀態，也學會主動聯絡球隊跟操，當中不乏青年男子隊和地區女籃，「以前在香港Miss Yum（教練任明敏）會安排好在哪裹、什麼時間練球，哪需要自己處理？」

李祉均，27歲，香港首位女子職業籃球員，將續戰WCBA第二季效力山西竹葉青酒隊。（受訪者提供）

「我真的好想回家」

當我不斷感嘆她一個女生，有勇氣隻身在內地生活一年半時，她也只笑說：「一個人更加無咩好驚。」視像訪問訊號不穩，但我們還是斷斷續續聊了快3小時，由籃球聊到她開始箍牙以至生活大小事，雖說不怕，但還是吐出一句：「我真的好想回家。」

今年夏天，祉均感覺膝頭痛，並發現有勞損情況，這讓未能回家又未有球隊的日子變得更難捱，「你知我一直都沒有經歷什麼大傷……Touchwood。」疫情期間，未能在身邊照顧父母已經倍感無奈，加上自己有傷，更是煩上加煩：「我沒有跟他們說（傷患），即使在Miss Yum面前都會表現樂觀，但心入面會怕。」晚上睡前會擔心，看見球員落地會擔心，準備看報告會想哭，直到知道沒有大礙才鬆一口氣。

沒有家人、教練的照顧，她把自己照顧得很好。（張倩儀攝）

社交平台只報喜 續戰WCBA

報喜不報憂，祉均也鮮有在社交平台分享近況，直到加盟新球隊，才重新出現在鎂光燈下。

相比起首年，現時籃球夢已追到、職業又打過，在外界眼中李祉均續戰第二季，彷彿已沒有當初的爆炸性。去年她說「打到（職業）才是一件事」，經一年半的獨處，感覺她對於職業籃球的意義有更多思索，「第一年打到，可以是好彩，今年再有表現或才是能力真正被肯定。」

對於香港女籃球員來說，要將籃球變成職業，本身已是一件遙不可及的事。李祉均曾經也只是個放手一博去追籃球夢的人，「我覺得今年更像職業，說真的，第二年又有種大開眼界的感覺。」去年效力陝西天澤時，她為踏入職業賽場感興奮，全天候隨隊的日程，加上WCBA擁有在香港打球一直從缺的配套，例如物理治療、傷患預防等，祉均一度以為職業就是如此。

李祉均近一年半都沒有回家。（資料圖片／張倩儀攝）

李祉均首季與同齡、同位置球員數據比較。（01美術製圖）

「這是一份工作」

到了第二年，她能手握首年成績表與球隊洽商，最後成功投入一支更有系統的上游球隊，將這個夢進化成為生計和工作。

祉均想了想，娓娓道出兩季的分別：「我想我開始接受這是一份工作。上年我是不管三七二十一追（夢）了再算，今年這不再只是夢想，會考慮生活會有要求，因為職業籃球員應該是一份有回報的工作。」她補充道，自任性追夢，一年後到27歲總算可以回報父母。

由追夢到成為工作，李祉均努力得到回報。（李澤彤攝）

職業球員的自我要求

今季加入由西班牙教練掌兵的山西，新的球隊模式讓她有所領悟：什麼是作為職業球員的應有專業？

祉均所說的，訓練「節奏快、量少、清脆」，除了因為要在最短時間備戰最多的內容，也代表住教練背後有明確的計劃，而非要球員「死練爛練」，用生命值硬接；另一方面，場內所有人都要有一定程度的專注和適應力，對於新加入的祉均更甚。

完季後，李祉均獲選入全明星陣容。（受訪者提供）

業餘講「情」 職業講實力

「每次訓練內容都不一樣，（練習）轉得快且盡量不浪費時間，每個練習最多做三次，其實真的很少，因此每次都要做到質素，要求球員練多久就要有多久的專注力。」祉均笑說雖然教練也不是不近人情，不明白還是會加以解釋，卻不能犯多過一次錯，「錯得多，（教練）一定會不滿意，就要跑！所以需要的專注度、適應力和緊張程度，可算是我練過的球隊之中最高的。」一瞬「發夢」和鬆懈，就已經直接影響球隊上下。

踏出社會，每個崗位都有相應的績效（KPI）。球員KPI不外乎數據、勝負數，因此祉均工作日常也包括練好球。李祉均力證香港球員夠「勁」，但原來職業球員的專業，不是訓練時數、齊全配套可以形容，她今年領悟更多的是心態。去年提到，業餘講「情」，但李祉均告訴我們，職業講表現、實力、數字、現實⋯⋯

李祉均坦言在香港因為比賽沒有認受性，即使表現再好都沒有知道。（受訪者提供）

香港球員需要球壇各方一起進步。（龔嘉盛攝）

上次訪問，祉均不諱言本地聯賽沒有數據、認受低，讓職業球隊對香港球員缺乏信心，「我知道香港要有職業好長遠、好難，但至少有些方面可以改善。」

祉均少有一臉認真的說道，「例如女甲、甲一可以有數據，用數字支持球員的表現，又或是從賽制入手，場數更多？」除此之外，聯賽的規模、場地等都是值得深思和改進的細節。「我說我想證明香港女生也可以，但這段時間我思考了很多。球員的決心必然是打上職業的重點，但香港聯賽，都需要有進步。」她表示不管是學界、大專還是甲組，因為缺乏認受性，表現再好都沒有球探會看到，沒有人會在意。

李祉均期望今季表現更好，減少失誤。（張倩儀攝）

李祉均是香港球員「有得打」的示範，香港籃球發展需要更多個「李祉均」、更多有勇有謀的職業球員，這就如祉均所說，雖然這件事不是一人可以達成，卻非不能也。