李祉均・二｜見識職業籃球的「勁」　它讓香港球員夢想不空談

第二次說李祉均「好勁」，是她對山西隊打出職業生涯最高28分後。

「好勁呀喂！」賽後微信訪問前，我說。

她回同樣的一句：「勁乜鬼⋯⋯」，卻變成了心情不好，平平的語調，接着不斷反思下場可改善的部分。

上一次是腼腆，這一次是真心不覺得自己「勁」。

那天她攻入28分，包括2球三分，3偷波、3助攻和1封阻，後備落場，但表現已讓直播評述和內地網民都嘖嘖稱奇，但她着眼不在做到甚麼，反而是還可以做甚麼。

「當發現很多人比自己勁，就覺得自己一點都不勁。」



李祉均・一｜香港女籃追夢的淚 All in or Nothing究竟是什麼？

我們知道李祉均在WCBA落班，成香港首位女子職業籃球員，香港球迷、球員紛紛恭賀她達到目標，寫下歷史，連平日不大關注女籃的男球員，都不吝嗇一句讚美和轉載相關消息。她簽下一季合約，稍稍鬆一口氣，馬上又密鑼緊鼓準備球季，由狀態到心理，都只她一人面對。

本來由學界一路打到甲組、港隊，李祉均早已習慣香港籃球文化和模式，加上在自己「地頭」，該做的只是打好球。如今跳出舒適圈，在一個更大、更弱肉強食的世界學習生存，絕非她的強項。李祉均隔着熒幕仔細地道出職業球員日常，但那個曾經夢寐以求的生活，原來講的不僅是夢想，更是現實。

李祉均終達成夢想踏入職業舞台。（龔家盛攝）

現實是籃球就是生活日常 身體超負荷也要撐住

「廣東隊時間表好鮮明，星期一、三、五早上做gym，星期二、四早上練個人技術，下午打對抗（鬥波）， 星期三下午調整（休息），星期六早操和做治療，做完就可以休息一天半。」

李祉均在WCBA曾待過三支球隊：東莞新彤盛、武漢盛帆、陝西天澤，不同球隊都有自己一套訓練模式，例如首季所處的陝西隊就沒有調整（休息）的空檔，星期六也要練一整天。

李祉均坦言今季WCBA是賽會制所以不作準，就像是以往的國際賽一樣。（鄭子峰攝）

訓練，加上今季WCBA改為賽會制，即隔日一場比賽，到了常規賽的最後幾場，李祉均的疲態已經掩蓋不住。雖仍保持雙位數得分，但手感、狀態明顯下滑，當時她說：「累，是體力的累，和香港的精神累不同。」在香港上學、上班、教波，晚上比賽，是沒有讓腦袋休息的累；這次她努力適應每天只有籃球，體力累得連思路也不清晰的情況。

「隔日就打，沒有休息和自我調整，已經幾星期沒有真正休息，半天都沒有；比賽前一小時練習、賽前賽後開會，沒有比賽的日子，也有兩小時練習，還有健身、看影片、開會。」她說。

由業餘跳出職業，並不容易。（受訪者提供）

李祉均的無間斷籃球生活。（受訪者提供）

比起香港普遍球隊一星期2至3課訓練、1場比賽，職業賽場接觸籃球時間更長也更高強度，精神壓力和勞損實在難免。除了累，李祉均也說到，自己在北上練球這段日子，由於跑太多，有過腳底痛和膝頭痛，從比賽畫面也能看到她多次包紮住拇指和手腕上陣。

現實是一塊貼布 是職業籃球的基本

「香港有幾多人會每次練波都『Tape腳』（用運動膠布有技巧地貼在腳上，減低受傷機會），就算受傷Tape腳，Tape（膠布）要錢，每次Physio（物理治療）都是錢！」她呢喃一句，把我惹笑，然後我們相視而苦笑。

運動員的身體是本錢，但業餘球隊連基本薪金都沒有，談何有資源保護球員？

從比賽畫面也能看到她多次包紮住拇指和手腕上陣。（比賽截圖）

「我們入球場前一定要『打固定』（Tape腳），熱身只拉筋是不夠的，會先用Foam Roller（滾輪）碌腳，拉筋再動態熱身；練完一定要放鬆，例如體能教練會帶我們脫鞋在球場走5分鐘再拉筋，然後敷冰，一次練球大概有20多袋冰提供，有人用1袋也有人4-6袋，晚上再做物理治療。」

以上的保養程序，李祉均說得自然，就像早晚搽護膚品一樣，是習慣：「如果受傷，例如扭到腳，也會因為每天有治療，幾日後就可以回到球場。」職業球隊從預防到治療的安排滴水不漏，因為球員、球隊到聯盟，一切有價，才會重金擲下，盡量將風險減到最低。

陝西主場。（受訪者提供）

現實是 沒人再誤會她是學界球員

知微見著，職業和業餘是無法比較的，因為資源本來就差天共地，她體會到的是，原來籃球可以認真至極。球迷的熱情和比賽的認真程度往往成正比，有多認真就有多投入。

「當然，比起CBA（男子聯賽），WCBA的關注度會低一點，但遠比香港女籃多，很多Fans，看微博就會知道。」她說。

在香港也算是頂級，卻不受關注。（受訪者提供）

回想在香港打球，是完全不同的情況。記得一次偶然機會，與李祉均在體育館打「Pick Up Game」，對手是一群十來歲的男生。完場後，其中一位走過來跟李祉均說：「你幾勁，是不是有打學界，還是區隊？青訓？」

「你當係啦。」免得尷尬，當時李祉均笑着含混過去。「香港打波都是講感情，打得好不好，自己知、教練知、隊友知，但圈外人是不會在意的。」

現實是職業賽場一切有價 談數字不是勢利而是專業

香港業餘「談感情」，與職業籃球最大分別，就是「價值」。

「對『業餘』這兩個字感受更深，特別是在到達四川比賽場地後。很簡單，我們比賽前熱身可以有50分鐘熱身，但在香港比賽，本來球員就很趕，就算早一小時到場館，還要自己找位置（熱身）。」李祉均說道。

在WCBA，場館不像香港般是公眾球場，而是專門讓球隊使用的，自然能做到提早一小時讓球員熱身，甚至提供數據、直播、影片等，都是數字，說錢（資源）像很勢利，但專業的體育本來就是值錢的一件事，才能維持高水平：「不心態就像上班，大家都會自動自覺做好自己的工作，會找時機放鬆，有適可而止的玩笑，但前提要保持水準，例如快攻時間達標，命中率穩定地高。」

繼續做那個簡單的、不問世事專心打球的李祉均，這樣的她「再勁咗」。（受訪者提供）

換句話說，球員的數據是業績，也是身價，有能者才能居之。

八強以外的球隊，每隊可以擁有一席港、澳、台球員，李祉均跟操的第一支球隊廣東，曾因表示會先考慮台灣球員而婉拒她，除了因為香港從未有過先例，也關乎沒有數據。

現時香港男女子聯賽並無數據提供，只有得分和三分統計，未足以成球隊的信心，李祉均比香港打球時更執着於數據，就像學生在乎成績表一樣，平日默書、功課再好，也不及一串數字有代表性：「球隊知道我個人技術、體能、身體素質好，但沒有落場比賽的數據一切都是空談。」

「球隊知道我個人技術、體能、身體素質好，但沒有落場比賽的數據一切都是空談。」（受訪者提供）

「我知道要有數據先留得低；今季主要以露面、讓人看到我為主，至少上到場要有點成績。」

17場，平均上陣時間23分鐘，僅1場正選上陣，她清楚自己必須在有限時間內做到最多的事；幾乎每隔一場，我倆的賽後對話都離不開檢討。「失誤多，前場被壓迫和突破後的決定都不夠快；有空位又未能把握好、博罰球要再改善⋯⋯」下刪數十個李祉均認為自己需要加強的部分。

打完一季，李祉均的場均數據和效率位居陝西隊第一，總算是打出名堂，當再想起落班前的經歷：台灣球員優先、被冷眼相待，發現這半年收獲人生經驗良多，只因場內場外都在學做人，開眼界。

世界很大，籃球世界也一樣。（受訪者提供）

嘗過職業滋味 反思香港球員的價值

一天，她說：「其實港澳台球員好矜貴、可以好大牌，但其實後面應該有個括號——只限台灣。」她從不是擺架子、扮大牌的人，卻有這樣的思量，我聽到倍感意外，她續說：「我一直在想，要將自己的位置放哪？不想做到香港球員好卑微，好好恰，更不想讓人感覺好寸，因為我是第一個（香港女子職業球員），不能影響外界對香港球員的觀感。」

「那你摸索到了嗎？」我問。

她笑說：「我想等自己打出身價，球場上交到貨再說。」她努力過入鄉隨俗，學習過場外待人接物的禮節，同時堅找做自己，繼續做那個簡單的、不問世事專心打球的李祉均，這樣的她「再勁咗」。