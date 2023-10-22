李祉均領天津作客新疆獻雙雙仍落敗　打足全場數據冠絕全隊

香港女籃隊長李祉均加盟WCBA的天津冠嵐後，今晚（21日）作客鬥新疆天山，李祉均打足全場40分鐘，同時交出16分及10個籃板的「雙雙」數據，可惜球隊仍然以50：75落敗，今季WCBA首場勝仗還要等一等。



李祉均今季繼續征戰WCBA，加盟天津冠嵐，首戰即轟入WCBA生涯最高的33分，這名港隊隊長今仗領軍作客新疆，繼續勇態，今場打足40分鐘，獨力交出全隊最高的16分﹑10個籃板的「雙雙」數據，同時貢獻7個助攻及6個偷球，以上數據皆是冠絕全隊。

不過，李祉均的全能表現仍然未能領天津取下加盟來的首勝，今仗以50：75不敵新疆，錄得兩連敗。

李祉均天津地標戰轟全場最高33分 網民勁讚「香港隊長太厲害了」

李祉均今季加盟天津隊，第3季出戰WCBA。（Instagram截圖）

WCBA今季回復主客制，李祉均開季前直言期待「飛來飛去」的生活，但其實是對體能的另一挑戰，想不到李祉均今季首度作客，隨即遇上波折。原定戰畢主場對石家莊一仗後，翌日早上隨即出發赴新疆，但她們全隊竟然錯過了早上的飛機，原來是司機擺了烏龍。

天津全隊出發前一晚住在酒店，理應直接前往機場，而該名新來的旅遊巴司機以為是返回宿舍，加上全隊上下都睡着了，回到宿舍才發現出錯了，其後隨即飛奔往機場，車程約45分鐘，可惜已經為時已晚，天津已經錯過該班機，只好在機場等候下午的班機，最終都順利抵達新疆。

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