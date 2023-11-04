前WNBA中鋒強勢加盟WCBA　四川隊開價100萬美元各界譁然

WCBA（中國女子籃球聯賽）賽季進行得如火如荼，周六（4日）傳出四川隊以3個月100萬美元薪金，簽下前WNBA明星中鋒Liz Cambage。

縱然美國女籃球員的待遇已比其他國家較好，但今次四川遠達美樂的開價比WNBA最高薪合約仍高出4倍，被美媒形容為「Insane」（瘋狂）的天價。

已投身WCBA第三季，現效力天津冠嵐的香港女籃隊長李祉均，笑指球隊下場將會主場迎戰四川：「幸好她還未入隊，但非常期待作客能對上。」



據美媒《Bleacher Report》報道，身高2.08米、曾效力WNBA拉斯維加斯王牌的澳洲球員Liz Cambage，近日接受WCBA四川隊的招攬，以3個月100萬美元薪金成為隊中外援，協助達成衛冕目標。

Liz Cambage。（Getty Images）

Liz Cambage今日於Instagram上發布限時動態，「One milly then I'll perform」。100萬美元的合約被美媒《Fox Sports》形容為「Insane」（瘋狂），皆因即使是WNBA中的超級頂薪球季合約也只達23.5萬美元，僅是四川向Liz支付的四分一。

事實上，早於2012年Liz就加入過WCBA球隊浙江金牛，並以40萬澳元（約26萬美元）成為當時世界上最高薪的女籃球員之一，在轉投北京和上海隊後，再回到WNBA，先後效力洛杉磯火花、拉斯維加斯王牌；目前她正在以色列聯賽獻技。

《ESPN》Body 2019的Liz Cambage。（Liz Cambage Instagram）

現年31歲的Liz Cambage，再次成為全球最高薪之女籃球員，並有望於明年初在WCBA亮相。

將會於11月6日，天津主場迎戰四川隊的李祉均，面對突如其來、Liz Cambage強勢加盟WCBA的消息，笑言：「幸好她還未入隊（四川）。」她表示明年初作客四川就很大機會可以碰面：「當然很期待！WNBA球員喎」，直言機會難得。

李祉均對於有機會對上Liz Cambage表示期待。（鄭子峰攝）

衛冕軍四川今年即使未加入外援，實力就已在不少球隊之上。（四川隊微博）

力爭衛冕的四川今年即使未加入外援，實力已在不少球隊之上，暫以5戰全勝位列聯盟第8位，場均得分93.4分更是WCBA最高。李祉均解說：「未有外援，但未輸過，她們的本土球員，不是現役，就是前國家隊」，例如外流到WNBA的韓旭和李夢，感覺加入Liz Cambage冠軍是志在必得。