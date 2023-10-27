李祉均暫名列WCBA得分榜第一　打足全場再轟生涯最高分

香港女籃隊長李祉均北上再續WCBA生涯，周四（27日）率天津冠嵐主場迎戰福建盼盼食品，完成今季第四場賽事。

雖然今場以67：83再錄一負，至今仍未「開齋」，李祉均個人數據卻再創新高。除了獨 取34分寫生涯新高外，更名列WCBA得分排行榜第一位，緊隨其後的是3位WNBA球員。

數據雖亮眼，李祉均只吐露一句感受。



李祉均繼續征戰WCBA，為天津冠嵐披甲，首戰即轟入WCBA生涯最高的33分。其後，作客新疆更打足40分鐘，交出全隊最高的16分﹑10個籃板的「雙雙」數據，同時貢獻7個助攻及6個偷波，造出全隊最佳數據。

李祉均。（資料圖片/鄭子峰攝）

來到第4場賽事，李祉均持續有好表現，主場迎戰福建盼盼食品同樣打足40分鐘，三分球10射4中，交出34分、5籃板、2封阻、2助攻和1偷波。可惜，球隊仍然未能有零的突破，暫錄0勝4負。

昨晚完成賽事後，李祉均今早即隨隊到機場飛往哈爾濱作客。全季31場常規賽中，現時僅打完4場，李祉均現時平均上場38.3分鐘，2-3天一場賽事，體力消耗大已經讓她感受到與過去兩季的差別。「好像昨晚打完，沒有太多時間做治療，就要回去收拾行李，準備今早作客。」休息和治療時間少，加上擔起球隊得分重任，讓李祉均開始思考今季體力的分配，期望能保持穩定表現至季尾。

截至第四場後 李祉均WCBA排行榜位置：

李祉均今早即隨隊到機場飛往哈爾濱作客。（李祉均Instagram）

不過，值得一提的是，李祉均過去4場平均攻下27.3分，現列名WCBA聯盟得分榜第一位，緊隨其後為WNBA洛杉磯火花後衛Chennedy Carter（場均26.8分）、芝加哥天空中鋒Courtney Williams（場均25分）以及前達拉斯飛馬中鋒Imani McGee-Stafford（場均24.3分）。

關於李祉均的職業球員旅程