Snow Peak業績最嚴峻時刻　初試GORE-TEX機能設計能挽救頹勢？

【Snow Peak／GORE-TEX／日本／露營】早於1958年創立的日本戶外露營品牌 Snow Peak，六十多年來由小至餐具到大至露營帳篷一一包辦，近年更相繼開設露營場及大型複合設施，本年1月又發佈2024春夏服裝系列，氣勢可謂一時無倆，但原來只是表面風光，據報疫情過後Snow Peak業績告急，為了讓公司重回穩定，品牌最近推出首個GORE-TEX系列，不知可否成為Snow Peak的定海神針？



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相信不少人在過去幾年疫情封關所致，直令開發很多從未接觸過的興趣，行山露營定必是頭三位熱門活動，從而引發戶外Gorpcore造型以及露營裝備潮流，一些打着Outdoor旗號的服裝品牌也踏上了這躺順風車之旅，引來Snow Peak泡沫式發展，先後在新瀉縣三條市的Snow Peak總部與長野縣白馬村Land Station Hakuba開發大型露營場所及設施，不過疫情後因大家對戶外活動的三分鐘熱度，現在Snow Peak出現急速回落跡象。

Snow Peak HEADQUARTERS Campfield：

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Snow Peak LAND STATION HAKUBA：

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根據《日本經濟新聞》報導，Snow Peak在疫情爆發時於2022年12月的銷售額高達307億日圓（約16億港元），不過翌年於2023年12月份的財政報告，公司純收益僅剩100萬日圓（約5萬港元），相比早一年誇張地大跌了99.9%，營收額為257億日圓（約13億港元），是公司近十八年以來的最低點，亦有指Snow Peak將會在東京證券交易所退市，提高經營自由度。三年疫情過去，世界重回正軌，無可否認露營熱潮漸漸減退，這些機能戶外品牌又如何延續公司業務，可持續性地發展呢？

可見Snow Peak於2022年後急速下滑（Google財經截圖）

Snow Peak為了吸納更多新客戶與鞏固在戶外市場的地位，最近品牌推出了首個GORE-TEX軸心的系列，優先考慮功能性大於時尚性，設計出戶外氣候與都市方便性均能兼容的作品，首波系列共設計出四款基礎單品，包括Rain Jacket、Rain Pants、Rain Hat與Rain Cap，單先名稱已得悉這批產品是用來抵抗下雨環境為目標，採用了GORE-TEX Performance技術，提供高效能防水、防風、透氣性能，附有拉鍊細節上確保物品不會沾濕，然而這系列的售價也相當合理，配有GORE-TEX素材的外套定價只是6萬日圓（約3千港元），Snow Peak今次背水一戰的企劃，能否可挽救正在免速下滑的趨勢，大家拭目以待。

Snow Peak GORE-TEX Rain Jacket：

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Snow Peak GORE-TEX Rain Pants：

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Snow Peak GORE-TEX Rain Hat：

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Snow Peak GORE-TEX Rain Cap：