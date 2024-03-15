Denim Tears雞骨頸飾索價6千港元 　熱話背後向眾非裔美洲人致敬

【Denim Tears／Tremaine Emory／美國】向來對社會不公義爭議帶着強大控訴的時裝設計師Tremaine Emory，去年8月離開Supreme創意總監一職，專心自家品牌Denim Tears。近日品牌發表2024年春夏季度首波作品中，延續他一直對黑人祖先歷史與貢獻作靈感，Kiss My Grits系列關注黑人散居地問題，其中一款雞骨頸鏈更在網路瘋傳，皆因這頸飾售價高達USD $700美金（約HKD $6,050港元）。



2024春夏季度Tremaine Emory呼應Kiss My Grits主題，創作靈感來自紐約市哈林區南部專門養殖西瓜的水果店——Blackseed Brothers，哈林區一向由非裔美洲人定居而廣為人知，Tremaine Emory向來對哈林同樣有份歸屬感，這次首波系列中共發佈了13款全新作品，全由西瓜配色紅與綠所貫穿，更設計出方格紋理與西瓜紋理套裝，另外包亦含一套以巴羅克藝術靜物繪畫風（Baroque Still Fruit Painting）設計的運動套裝，以藝術視覺呈現出水果圖案。

Denim Tears "Kiss My Grits" Spring/Summer 2024（Denim Tears）

Denim Tears "Kiss My Grits" Spring/Summer 2024（Denim Tears）

Denim Tears "Kiss My Grits" Spring/Summer 2024（Denim Tears）

Denim Tears "Kiss My Grits" Spring/Summer 2024：

+ 10

不過，系列焦點定必落在Handmade Chicken Bone Necklace之上，這條全以人手製作的頸飾，由各種細小石材梅花間竹排列而成，但主角是那4條長度如雞髀骨的骨幹，雖然官方沒有表明這是否以真雞骨製作，但照道理應該是以其他原材料加工舊化，無疑在視覺上確實展現着幾可亂真的造工，頸飾亦散發出Tremaine Emory對於非裔美洲人元素致敬，定價HKD $6,050港元，值得與否便交由各位自行判斷。

自2019年成立以來，Denim Tears創作信念可謂有血有淚，Tremaine Emory確實表現出何謂以作品說話，不平則鳴地透過創作讓社會聆聽到非主流聲音，渴望改革社會不平等問題。眾所週知這亦是Tremaine Emory在2023年退出只就任Supreme兩年創意總監的原因，他聲稱Supreme有着「制度性種族歧視」問題，沒有解釋為何當時不繼續與美國黑人視覺藝術家Arthur Jafa合作，據報稱作品描繪了私刑和奴隸鞭打背部情景而取消聯名，最終分手收場是對雙方都有好處，讓Tremaine Emory全力創作Denim Tears，亦由此可見Tremaine Emory對非裔美洲人的忠誠愛戴。