麥當勞日式動漫異世界啟動　沉浸式WcDonald’s快閃店體驗虛擬宇宙

【McDonald’s/WcDonald’s/麥當勞/麥記/ 動漫/日本】近年間美國連鎖快餐店McDonald’s與潮流次文化走得非常近,於2月26日McDonald’s再度帶來驚喜度極高的主題,大玩一直存在於日本虛擬世界的「WcDonald’s」,引領各食客進入動漫異領域,首間WcDonald’s快閃店經已在3月9至10日在洛杉磯出現,透過遊走虛幻與實體的沉浸式餐飲體驗感受WcDonald's龐大宇宙。



WcDonald’s動漫異世界企劃(mcdonalds@IG)

首間WcDonald’s快閃店經已在3月9至10日在洛杉磯出現(iam_brandboy@IG)

這幾年麥當勞一直搞作相當多,公司持有良好開放宣傳態度,相繼讓不同單位作為合作夥伴進行跨界聯乘,例如Palace Skateboards、Cactus Plant Flea Market、Pokemon與THE KERWIN FROST BOX等,令麥當勞已不停留在僅此提供快餐的形象,最新企劃更突破以往慣例,其合作對象已不是單一品牌與人物,而是整個虛構卻實在的日本動漫文化。

+ 4

如果大家熟悉日本動漫文化的話,相信總會隱隱約約地發現在畫面中出現過「倒M」即是「W」圖像以及「WcDonald's」字樣,然而這個設定是各漫畫家與作者為免侵權麥當勞而巧妙作修改的舉動,慢慢成為日本動漫世界的傳統,造就WcDonald's壟斷了各動漫作品中的主要快餐店固定元素,接近40來年來一直是日本動漫中不可磨滅的細節彩蛋。追溯WcDonald's起源,首次出現在虛擬世界始於1985年的動漫作品《貓眼》(Cat's Eye)的第48集中,從那時開始至今,WcDonald's多年來均在許多不同的動畫媒體中出現。

自1985年至今在各動漫中出現過的WcDonald's:

+ 22

為了將此虛擬文化帶到現實生活中,本年2月21日麥當勞官方正式宣布與動畫製作公司Studio Pierrot「小丑社」合作,正式在2月26日開始每周推出圍繞主題的WcDonald's原創主題改編動漫作品,包括4部動畫影片,以動作的《Race to WcDonald's》、愛情的《Love from Across the Booth》、科幻的《WcNuggets Space Frontier 3000》及奇幻的《The Wisdom of the Sauce》,共四種傳統日式動畫片種致敬。

+ 2

為配合動漫特別篇的發布,麥當勞餐廳更在美國選了一些特定店舖迎來Pop-Up Shop,的於2024年2月26日進行了特別改造,首間改裝的快閃店選址於洛杉磯,於3月9至10日開設WcDonald's主題店,更設有多款限定衣物可購買,食客將在享用WcDonald's食品的同時,透過視覺體驗360度投影娛樂,享受WcDonald's宇宙。

+ 1

WcDonald’s快閃店限定Tee(hypegeek@IG)

而整個WcDonald's企劃的角色和相間設計,由跟DC Comics合作無間的漫畫師Acky Bright操刀,其風格一直深受日本動漫所影響,他表示能參與此史無前例的計劃感覺無媲興奮,「我真的很高興! 身為藝術家能夠參與這種全球性的創新活動中來,真是求之不得。」他指這次活動看成是接觸那些對動漫不太熟悉的受眾的機會,「因此我非常注重創造一個角色,讓任何國家的人都能找到自己喜歡的角色。」由活動線上線下的受歡迎程度,Acky Bright設計的確感染更多非動漫迷。

前DC漫畫師Acky Bright操刀的WcDonald’s動漫設計(McDonald’s)