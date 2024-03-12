新波鞋要火燒開光？潮牌Airei x ASICS聯名限定運動鞋熱爆登場！

ASICS 近幾年積極與設計師品牌合作，打造出一雙雙令人為之驚豔的獨特鞋履。本次 ASICS 再度攜手曾在巴黎時裝周的好朋友 Airei，將 2024 全新系列中主張的堅定不移的承諾為核心精神，推出全鞋用「卡迪紗」包裹的 Gel-Quantum Kinetic，用火焰燃燒就能顯露出內裡的 ASICS 標誌與細節，是款蘊含十足寓意與設計的前衛鞋款。



Airei x ASICS Gel-Quantum Kinetic運動鞋

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Airei x ASICS Gel-Quantum Kinetic 外觀以來自印度東部的「卡迪紗」包覆，形象照特別用火焰燒盡完後的模樣呈現，呼應人們傷痕累累後克服挑戰的視覺意象；黑魂鞋身搭配前後富有科技感的 GEL 中底，歷經燃燒的「卡迪紗」外圍顯露出內裡的織物鞋面，將當代工藝與設計美學完美融合，是雙極具特色的時尚鞋款。

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Airei x ASICS Gel-Quantum Kinetic 全球限量 30 雙，已於 2 月 29 日在洛杉磯的 Dover Street Market 獨家販售，售價為 $265 美元（折合約HKD 2,073）。

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