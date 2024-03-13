Nike Dunk Low「Joker」2.0波鞋　復古反派造型　小丑女粉必收！

Nike Dunk Low 作為 Nike 近年的暢銷鞋款代表，不僅推出多方單位的聯名款式，更藉由名人著用的效益及持續性的補貨策略，讓 Nike Dunk Low 躍升這幾年最流行的休閒鞋款。而 Nike 也不定時推出以電影人物、經典 IP 為靈感的鞋款設計，好比今天要介紹的 Nike Dunk Low「Joker」，便是以經典電影角色－小丑作為靈感。



2023 年發行的 Nike Dunk Low「Joker」

2023 年發行的 Nike Dunk Low「Joker」波鞋（NIKE）

早在去年 2 月，Nike 便曾為 Nike Dunk Low 發行 Joker 配色，光滑的皮革鞋面上搭配綠、粉色的造型，為其營造出俏皮感，並讓人直覺與小丑的造型做聯想。

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如今 Nike 再次以該角色為靈感，為 Nike Dunk Low「Joker」打造全新設計，選以紫色帆布作為基底，並藉由絨面革材質呈現灰色鞋面以及綠色 Swoosh 標誌，為其展現內斂質感的外型，尤其搭配上做舊中底，更讓整體富有復古球鞋的氣息。

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此外，經過部分染色的鞋帶設計，除了體現鞋款俏皮感，也加深小丑造型的呼應，將這位橫跨世代的經典反派完美呈現。據悉，Nike Dunk Low WMNS「Joker」將於今年春季發售，售價為 115 美金（折合約HKD 900），並僅供女性尺寸，有興趣的讀者不妨留意 COOL 的後續報導。

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