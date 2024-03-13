Nike Dunk Low「Joker」2.0波鞋　復古反派造型　小丑女粉必收！

撰文：COOL潮流生活網
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Nike Dunk Low 作為 Nike 近年的暢銷鞋款代表，不僅推出多方單位的聯名款式，更藉由名人著用的效益及持續性的補貨策略，讓 Nike Dunk Low 躍升這幾年最流行的休閒鞋款。而 Nike 也不定時推出以電影人物、經典 IP 為靈感的鞋款設計，好比今天要介紹的 Nike Dunk Low「Joker」，便是以經典電影角色－小丑作為靈感。

2023 年發行的 Nike Dunk Low「Joker」

2023 年發行的 Nike Dunk Low「Joker」波鞋（NIKE）

早在去年 2 月，Nike 便曾為 Nike Dunk Low 發行 Joker 配色，光滑的皮革鞋面上搭配綠、粉色的造型，為其營造出俏皮感，並讓人直覺與小丑的造型做聯想。

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如今 Nike 再次以該角色為靈感，為 Nike Dunk Low「Joker」打造全新設計，選以紫色帆布作為基底，並藉由絨面革材質呈現灰色鞋面以及綠色 Swoosh 標誌，為其展現內斂質感的外型，尤其搭配上做舊中底，更讓整體富有復古球鞋的氣息。

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此外，經過部分染色的鞋帶設計，除了體現鞋款俏皮感，也加深小丑造型的呼應，將這位橫跨世代的經典反派完美呈現。據悉，Nike Dunk Low WMNS「Joker」將於今年春季發售，售價為 115 美金（折合約HKD 900），並僅供女性尺寸，有興趣的讀者不妨留意 COOL 的後續報導。

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