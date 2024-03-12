Levi's京都店回歸別注牛仔褲　長谷川昭雄監修刺繡收腰不對稱美學

【Levi’s／長谷川昭雄／City Boy/ 日本新店】Levi’s位於日本京都的直營店即將於3月15日再度回歸，今次品牌京都店重啟，決意糅合當地傳統文化元素，亦是唯一一家以別注裝修設定的Levi's Store。為慶祝京都店載譽歸來，Levi’s更邀請得前《POPEYE》造型師兼時裝品牌CAHLUMN主腦長谷川昭雄推出京都店聯名別注紀念作，為Levi's Store京都店揭開序幕。



作為日本全國唯一以別注裝修為店舖設計的Levi's Store，正因為京都一直散發着各古色古香的風情，Levi's為了讓全新店舖與古都沒有任何違和感，店內擺放了由京都提燈店小嶋商店（Kojima Shoten）以人手製作的大型提燈，這家擁有200多年歷史的燈籠店，時至今天依舊堅持透過和紙、竹子和小麥膠等天然成份素材配合傳統製造方法製作，2022年時更吸引了Supreme合作，另外亦找來1624年誕生至今的雲母唐長（Kira Karacho）為Levi's Store製作唐紙板木作裝飾點綴，圓滿地為Levi's Store京都店增添了不少古都氣息。

京都提燈店小嶋商店（Kojima Shoten）：

雲母唐長（Kira Karacho）：

除了店舖重啟外，這次最為人注目的項目必定是Levi's與長谷川昭雄攜手設計的限量紀念系列，長谷川昭雄在牛仔褲作品中以刺繡收腰設定作為主題，注入到具質量的LVC 501 1955當中，巧妙地將原本Levi's經典布牌移到左後方，而細節焦點集中在牛仔褲的右腰位置，利用紅線以接疊方式收窄腰圍6英寸，由原本W38腰改成W32腰，這亦是LVC 501 1955版本的唯一推出的W32英寸腰圍與L34英寸長度輪廓，剪裁保留寬身直筒，除了大家可直接穿著呈現左右不對稱美感外，也可自行修剪縫線調整腰部尺寸。

Special 501® powered by Akio Hasegawa（Levi's JP）

LVC 501 1955 by Akio Hasegawa：

另外501 Original的版本卻提供另一輪廓，分別推出三款熱門尺寸與配色，包括為女生特製的W28以及W32與W34， 但長度全部均以L29設計，同樣地在牛仔褲的右袋位置以紅線將腰圍收窄6英寸，讓褲形展示出寬鬆錐形剪裁，刺繡細節亦可自行修剪，而兩款褲子的右袋上均繡有京都書法藝術家有瀬龍介（Ryosuke Aruse）繪製的501書法圖案，看似簡單的改動，卻與京都有着強烈首尾相應的效果。為了不浪費這具藝術氣息的特製501書法圖案，Levi's與長谷川昭雄更透過絲網印刷技術將有瀬龍介的作品毫不保留地移植到猶如畫布的白Tee上，為此限定聯名畫上完美句號。

501 Original by Akio Hasegawa：

+ 1

Levi's x 有瀬龍介 "501 KYOTO" TEE：

回看近年日本時尚圈發展，其實不少時裝人在玩牛仔褲時慢慢偏向超Oversized，甚至不只挑選38腰的牛仔褲，40腰也成為了他們的目標，上年度Levi's與ÉDIFICE的30周年作誇張地設計出W44與L26作品，另外Kaptain Sunshine設計師児島晋輔（Shinsuke Kojima）曾公開過他的40腰牛仔褲收藏品，皆因牛仔褲多以直筒作剪裁，如希望能呈現Oversized輪廓只好越買越大，為了保持整體比例，在腰部會設置一些小心思，児島晋輔簡單地配戴腰帶束緊，而由金子恵治所主理L'ECHOPPE RE-PURPOSE系列中的牛仔褲作品，更清晰可見在兩旁強行以車線收窄腰圍，縱然褲筒寬鬆但腰部卻是相當合身，這就是日本設計師們如何處理時裝的奧妙之處。

Levi's與ÉDIFICE的30周年系列：

Kaptain Sunshine設計師児島晋輔（Shinsuke Kojima）：

Kaptain Sunshine設計師児島晋輔曾公開過他的40腰收藏品（POPEYE截圖）

L'ECHOPPE RE-PURPOSE牛仔褲：