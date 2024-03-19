Palace與GAP全新聯乘系列一覽　90年代辣妹成員Mel C參演宣傳短片

【Palace Skateboards／GAP／Spice Girls／聯乘】繼Palace Skateboards與UMBRO合作大賣後，近日這倫敦滑板品牌再次迎來全新聯名企劃，對象更是美國大眾服裝品牌GAP，創作靈感擷取自90年代大行其道的滑板街頭文化，並將兩大品牌經典形象合二為一，系列包攬成人及兒童服裝系列，並邀請得Spice Girls成員Melanie C拍攝宣傳短片，全面演繹着時尚一家親氛圍。



適逢本年是GAP成立55周年，剛在2月上任品牌執行副總裁兼創意總監一職的Zac Posen馬上帶來驚喜，首個改革計劃找來Palace攜手創作出史無前例的服飾系列，重塑GAP多款經典產品，並圍繞着歐美90年代滑板與街頭元素作基礎，系列重點單品必定是將GAP的「P」換成Palace斜體型態Tee款，另外更帶來棒球褸、運動套裝、欖球橫間衫與PAL字樣衛衣等日常基礎衣物，此外Palace為迎合GAP誕生55周年，整個系列包含成人與童裝剛好製作出55款單品。

Palace Skateboards x GAP服裝：

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除此之外，Zac Posen在這次與Palace聯名合作也以行動表明GAP將來的目標客戶導向開始趨向一眾世界未來主人翁身上，系列除了設計出大人服之外，同時也創作出小童服飾系列，當中更有名為Jeremy Duck的毛公仔及貼紙套裝單品，亦有三款GAP專屬聯名滑板單品。

Palace主理人Lev Tanju也大談為何會促成雙方合作，皆因GAP是他個人童年回憶，在90年代穿上GAP在街頭踩板，「當時，Gap對我們來說非常Cool：整潔、時髦，並且完全代表著美式價值觀，例如每個人都受到歡迎。」

Palace Skateboards與GAP一起設計首個童裝系列（PALACE）

Palace Skateboards與GAP一起設計首個童裝系列（PALACE）

Palace與GAP為這首次合作更拍攝一條90秒宣傳影片，由Jim Goldberg及Will Robson-Scott執導，三藩市取景，短短的影片融入時尚、音樂與滑板文化，最大驚喜是邀請得經典女團Spice Girls成員Melanie C參演母親一角，片中亦有傳奇滑板手Karl Watson、Elissa Steamer與Tommy Guerrero出現，聯同Kanin Garner、Jamal Smith、Heitor Da Silva、Jahmir Brown等一眾Palace滑板選手，加上9歲職業滑板手Anna Shea在舊金山七號碼頭踩板，充分表現出雙方不僅對於此聯乘的熱愛，也流露出對推廣滑板文化的理想與價值。