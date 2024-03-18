木村拓哉到BerBerJin購物樂　盤點Full Gear牛仔風潮三大日牌新作

【木村拓哉/ Levi's／BerBerJin／牛仔褲/ 日本】日前，日本牛仔褲狂人代表木村拓哉在個人YouTube頻道上載了一條於原宿神級古着店BerBerJin購物的視頻，亦與主理人藤原裕大談牛仔經，更親身穿用BerBerJin與Levi’s的官方限量80條Levi's 501XX聯名作，可見2024年時裝圈就是Full Gear牛仔服的世界。



日本古着收藏家、BerBerJin主理人藤原裕，於上年為慶祝店舖成立25周年與Levi's合作推出聯名牛仔褲引發瘋狂搶購潮，作品完美復刻Levi's Vintage Clothing從未有再度出現過的稀有1942年501XX版型，牛仔褲限量生產80條全由三藩市Levi's Eureka Innovation Lab製作，其中一條現在已在木村拓哉的衣櫃中，影片中藤原裕更為木村拓哉進行試穿「儀式」及挑選了一件Levi's TYPE-1牛仔褸作套裝配搭，二人將男人追求Vintage牛仔服的愛與誠完美表露，下集更預告二人清潔牛仔服為題材，全力推廣牛仔文化。

以牛仔起家的orslow推出全新支線「wolsro」，這是將品牌名稱以鏡面作藍本，把時尚可能性融入到復古設計當中，同時保留着傳統牛仔元素，2024春夏首波系列共推出兩款牛仔褸與牛仔褲產品，為呼應反轉主題，外套採用雙面設計可前後掉轉穿著，牛仔褸融合TYPE-1與TYPE-3兩大版型風格，另外牛仔褲便以前後均可穿用為目標，散發着一種特殊不協調的錯覺美學。

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此外，受古着文化影響深遠的N.HOOLYWOOD創辦人尾花大輔，也在此時此刻發佈與美國經典牛仔服品牌Wrangler的聯名作品。一直以來雙方的合作廣受歡迎，來到本季設計基礎以尾花大輔珍而重之的收藏級Vintage Wrangler 126MJ與936 Slim Fit套裝為主軸進行設計，在本回的復刻單品中，雙方製作出猶如經歷了長時間穿著與洗刷近似白色的效果，從褪色、磨損、污漬、車線以及當年配件細節着手，經過重新調整剪裁，完美重現原版味道，更使用上Wrangler原創的12.8盎司破爛牛仔布製作，絕對是復刻牛仔服的教材式例子。

尾花大輔個人收藏，Wrangler 126MJ與936 Slim Fit（N.HOOLYWOOD）

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最後是nonnative與日本造型師野口強擔任指導的品牌MINEDENIM攜手創作之DENIM TRUCKER JACKET TYPE-2牛仔外套，沿用古着迷夢寐以求的Levi's S506XX為基礎，這統稱為第一次世界大戰款式，S的意思代表Simplified簡化，當時正因戰爭關係令美國物資短缺，所以牛仔服生產都盡量簡化，例如胸前口袋蓋和鈕扣刪減，中胸鈕扣亦由5顆減至4顆。這次的聯名作品除了致敬舊物外，並進一步以當代洗水造舊處理，同時設定為全新寬鬆剪裁，及罕見地在內層移植nonnative向來喜愛的GORE-TEX WINDSTOPPER物料作為襯裡，防風功能無容置疑，同時完美展現野口強對古物的知識，為怕冷的牛仔愛好者提供機能與美觀兼備的牛仔之作。

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NIGO收藏的Levi's 1940S S506XX（Nigo）

除了以上本周三大聯名及木村拓哉與藤原裕的加持外，這幾個月來日本亦有眾多品牌推出牛仔服，從日本到歐洲甚至時裝騷中，近日包括有時裝品牌CAHLUMN主腦長谷川昭雄為Levi's京都店重啟設計別注紀念作，另外年初BEAMS與JOURNAL STANDARD也分別成為Levi's的聯乘夥伴，無獨有偶地均以Full Gear牛仔造型示人。

長谷川昭雄監修Levi's LVC 501 1955 by Akio Hasegawa：

Special 501® powered by Akio Hasegawa：

Levi’s x BEAMS "Super Wide V2 Collection", 2024：