G-SHOCK致敬經典手錶DW-5000　新錶MRG-B5000R以鈦合金打造極堅硬

CASIO 卡西歐G-SHOCK MR-G系列2024年再度致敬第一代G-SHOCK經典名作DW-5000C-1B，衍生出採用Ti64鈦合金打造的新作MRG-B5000R，手錶整體的黑金配色無疑讓人想起DW-5000C-1B的風采，只是手錶外觀的質感比起原版作品更上層樓。



MRG-B5000R的錶圈組件共由25枚零件組成，零件在組裝前皆經過專業工匠仔細拋光，包括錶圈凹刻的字樣也同樣經過表面處理，展現日本職人一絲不苟的匠心。為了提升手錶防震耐摔的品質，G-SHOCK開發出多重防護結構，其特色包括採用四角懸吊組件，內部含有T形桿和板片彈簧，提供手錶理想的衝擊吸收能力，進一步而言，MRG-B5000R的錶殼和錶圈零件是用超硬鈦合金Ti64製成，另外頂部錶圈又適用COBARION®合金打造，這種材質標榜硬度高出純鈦四倍，而且材質本身的光亮程度還能媲美白金，這也是為什麼手錶外部質感比起樹脂材質的作品還要更吸引人。

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錶款為了要完整演繹DW-5000C-1B的風格，因此品牌也精心添加不少細節，例如錶帶部分就首度採用氟橡膠Dura Soft材質，G-SHOCK更在其表面壓印上招牌的Shock Resist盾牌紋路，連錶帶背面也很講究地加上與面盤邊緣相呼應的磚形紋路。

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MRG-B5000R錶帶配置鈦材質三折式錶扣，嵌入鑄造成型的鈦零件能進一步增加錶帶與錶殼的連接強度。至於手錶的黑色系外觀主要以黑色DLC類鑽碳塗層呈現，而錶側的按鈕也經過金色IP處理，黑金配色經過高階的鈦金屬演繹下更具有豪華不平凡的氣場。手錶面盤飾有經典磚形紋路與金色點綴，液晶螢幕則是白底黑字清晰展示當前時刻。

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身為MR-G系列的一員，手錶的鏡面以藍寶石水晶製成，內部有Tough Solar太陽能機芯不斷接受光源轉化成手錶的動能，同時手錶也具備G-SHOCK旗艦款應有的各種功能，舉凡Multiband 6世界六局電波、Bluetooth®藍牙連線，加上萬年曆、計時碼錶、倒數計時、鬧鈴等一應俱全，加上品牌引以為傲的耐衝擊結構以及200米防水性能，在實用、耐看與好搭之餘，手錶的細膩度也令人倍感驚豔。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK MR-G以鈦合金重新演繹經典名作DW-5000風采】