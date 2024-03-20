帆船鞋回歸　長谷川昭雄造型照加持　盤點City Boy今夏必備鞋款

【長谷川昭雄／J.M. Weston／Paraboot／帆船鞋】夏季將至，不知道大家有否察覺到，在日本時尚造型圈正慢慢地孕育着復古帆船鞋的風潮，最近就連日本著名造型師長谷川昭雄在AH.H聯乘Levi’s造型照中亦襯上一對帆船鞋，並在個人IG帖文中上載長谷川昭雄專屬的23刺繡Timberland 3-Eye Lug，不難相信這個春夏日本將會回歸Boat Shoes懷抱。



細心觀察多年來由長谷川昭雄所製作的AH.H造型照中，他多以Timberland 3-Eye Lug作配搭，唯獨本回造型照中，男模特兒所穿上的那雙帆船鞋，卻是創立於1891年的法國百年傳奇皮鞋老牌J.M. Weston的出品，型號為Yachting Derby #690，作品保留標誌3眼鞋孔設定，配以防止在船上滑倒的厚身橡膠鞋底，更採用忠於傳統的GoodYear縫線製作，亮麗柔軟小牛皮營造出休閑感與瀟灑氣魄，作品在價錢上雖然較昂貴，但絕對是男生的本物鞋作。

J.M. Weston Yachting Derby #690：

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J.M. Weston Yachting Derby #690造型示範：

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同樣來自法國的Paraboot亦在2024年春夏季度大力推廣帆船鞋，當中品牌最受人傾慕的兩款作品包括Paraboot Malo Boat Shoe與Paraboot Barth亦是日本常見款式，兩者分別在於鞋底上的選用，不過無需懷疑亦提供着在甲板上行走的防跣功能，鞋身於1960年完成設計，靈感源於美洲原住民穿用的印弟安鞋為基礎，輪廓帶有在船上易穿易除的效果，Paraboot改良並透個優質柔軟皮革製作，為夏日造型增添一份輕鬆優雅感，而Kaptain Sunshine主理人児島晋輔亦與Paraboot推出聯名作及多次在Lookbook中作配襯。

Paraboot Malo Boat Shoe & Paraboot Barth：

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Paraboot Malo Boat Shoe & Paraboot Barth造型示範：

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Kaptain Sunshine x Paraboot DOMINGUE & 2024 SS：

歐洲以外，美國的Rancourt＆Co.與Sebago亦是近年日本相當盛行的休閑帆船皮鞋品牌，當中經典款Marion Boat Shoe成為Ivy Style造型上不可缺少的鞋履，亦與日本人創立獨有的美式風格「AME-KAJI」有着極度吻合的狀態。受到各方的影響與啟發，日本皮鞋單位REGAL也推出了3 Eyelet Moc Toe，利用高質油皮革設計鞋身，但鞋底則換上天然橡膠，提供在都市中走路時所需的緩震度，確實是一眾City Boy在今夏不可或缺的鞋款！

Rancourt＆Co.造型示範：

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Unlikely主理人中田慎介穿用REGAL 3 Eyelet Moc Toe（nakadashinsuke@IG）

同時環顧本年不少日牌造型錄中亦發現帆船鞋蹤影，例如nanamica、BEAMS PLUS及Unlikely，帆船鞋在本年亦聯乘不斷，更集中在Timberland最為人熟悉的3-Eye Lug中，本月已有nonnative聯乘單品誕生，鞋身採用磨砂麖皮與灰褐色皮革作主軸，簡單的改動經已散發着一種寂靜美態，另外也吸引到White Mountaineering的垂青，將3-Eye Lug帆船鞋的鞋眼進行重塑，刪去眼扣變成皮革固定孔，大玩帆船鞋的可能性。

BEAMS PLUS SS24 ：

nanamica SS24（nanamica）

Daiwa Pier39 SS24：

Timberland x nonnative 3EYE CLASSIC：

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White Mountaineering x Timberland 3 Eye Lug：