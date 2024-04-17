adidas｜Samba接班鞋Campus？　日本兩大時尚名所別注引領新潮流

【adidas／Samba／Campus／日牌／聯乘】向來日本時尚人的前瞻性與團結精神，往往能夠凝聚着多方單位從而自行開拓全新潮流，近日兩大時尚名所BEAUTY&YOUTH與JOURNAL STANDARD均在同一時段與adidas Originals展開別注版企劃，誓要將被遺忘的adidas Campus 80s重新帶回潮流領域。



近年街頭球鞋市場無疑是三間的天下， 非正式統計街上無論是男或女，10個當中必定有5個或以上穿上adidas的鞋款，尤其Samba更是隨處可見，俗氣一點來說，這股熱潮已將Samba變成了「公廁鞋」，當中有好有壞，對於adidas來說當然在銷售層面有着不錯的成績，但可能對於一眾喜愛時裝、怕跟人撞鞋的朋友來說，便會避之則吉，日本人尤其明顯，所以來到本年將踏入夏季時刻，兩大日本名所決定捨棄Samba，帶來了曾經在時尚圈火熱的Campus。

adidas Originals for BEAUTY&YOUTH：

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JOURNAL STANDARD EXCLUSIVE adidas Originals CAPSULE COLLECTION：

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BEAUTY&YOUTH與adidas Originals近日推出的別注版，切切實實將七十年代adidas的氣氛重現眼前，採用品牌自家從沒有推出過的顏色配搭為主軸，整個系列包含Campus 80s、Gazelle Indoor與Beckenbauer Tracksuit。在Campus 80s中，鞋作風格保留傳統絨面皮革設定，藍色鞋身主體展示着帶有洗水的感覺，搭戴灰白色三間標記、鞋底、後踭與內龐，散發出強烈復古氣息，另外更有Gazelle Indoor，同樣保留鞋款修長輪廓，全白皮革素材襯上淺灰三間與藍色後踭，呈現乾淨俐落線條，也刻意沿用舊化生膠鞋底，用來配襯西裝服也不失型格，會否將是下對力捧的adidas型號呢？為了讓聯乘系列帶有統一感，雙方帶來Beckenbauer Tracksuit，在保持永恆外觀同時，為配合現今闊身造型潮流，也作細微剪裁調整。

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另外JOURNAL STANDARD的聯名系列無獨有偶也是帶來了adidas Campus 80s與Beckenbauer Tracksuit，與BEAUTY&YOUTH不同之處是JOURNAL STANDARD挑選了正裝感較濃的炭灰色貫穿所有單品，Campus 80s的外型輪廓重新利用八十年代當時由法國製造的原始修身形狀為基礎，使套裝每件單品都能夠融入不同風格作單獨配襯。

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adidas Originals for JOURNAL STANDARD穿搭示範：

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眾所週知adidas Samba是一款足球鞋，adidas Campus卻是為籃球場而設，鞋款的出現可追溯到上世紀七十年代，不過時至八十年代Campus才大放異彩，亦迅速融入到美國街頭，全面進駐籃球、滑板、Hip Hop音樂文化，當中著名樂隊Beastie Boys的加持更將Campus獲得了標誌性地位。