Chrome Hearts創可能是世上最貴酒店拖鞋　迎戰村上隆與加賀美健

【Chrome Hearts／村上隆／加賀美健／拖鞋】踏入夏季拖鞋回歸，可能大家認為在配襯上有點難處理，或是在設計層面上也難以有甚麼特別變化，不過本月不少品牌也推出了一些具話題性的作品吸引大家眼球，當中包括Chrome Hearts推出一雙可能是世上最貴的酒店拖鞋，亦有近期極具熱度的村上隆聯乘BLACKPINK花花膠拖以及加賀美健與MOONSTAR的別注浴室拖。



Chrome Hearts HOTEL SLIPPERS（Chrome Hearts）

Takashi Murakami x BLACKPINK Ohana Full-Bloom（Takashi Murakami）

KEN KAGAMI x MOONSTAR LAZY（MOONSTAR）

眾所週知Chrome Hearts的銀器作品向來也價值不菲，自從上月開始推出了多款女生蕾絲性感內衣後，Chrome Hearts好像慢慢進軍非首飾市場，取而代之是日用單品，來到近日品牌更推出了一款名為酒店拖鞋的單品，拖鞋以極簡風格設計，全白棉質製作鞋身與鞋墊部分，鞋頭繡有Chrome Hearts馬蹄鐵標誌，但本次重點位置卻放到鞋底，皆因一般酒店拖鞋也沒有加上正式鞋底，只能於室內穿上，這次Chrome Hearts注入了可室外着用的橡膠底，並佈滿十字花圖案，作品表明於意大利製作，簡單如一對拖鞋都散發着Chrome Hearts貴氣，不過價錢盛惠4,500港元，對於一對酒店拖鞋來說，值得與否便見仁見智了。

Chrome Hearts HOTEL SLIPPERS（Chrome Hearts）

Chrome Hearts注入了可室外着用的橡膠鞋底，佈滿十字花圖案，標明於意大利製作。（Chrome Hearts）

鞋頭繡有Chrome Hearts馬蹄鐵標誌（Chrome Hearts）

可能是價錢最貴的酒店拖鞋後，第二款介紹便是近期相當火熱的Ohana Full-Bloom花花膠拖，這雙貴為日本殿堂級藝術家村上隆（Takashi Murakami）第一雙自家推出的鞋作，自3月尾流出了全綠與一系列Sample版本後，這雙膠拖馬上被受潮流界追捧，巨型花花笑臉位於拖鞋腳掌當眼處，集可愛與時尚於一身。近日Ohana Full-Bloom再次宣布迎來與韓國女子天團BLACKPINK的別注版本，更是雙方自2023年合作後的第二度聯乘，黑色鞋底襯上粉紅色花花這簡單卻具代表性的絕妙配搭，相信已經讓一眾粉絲為之興奮，亦不難相信這次的Sold Out速度將會更加快！

Takashi Murakami x BLACKPINK Ohana Full-Bloom：

+ 3

Takashi Murakami Ohana Full-Bloom：

除此之外，另一當代幽默文字創作藝術家加賀美健（Ken Kagami）在最近也與日本百年綜合鞋老牌MOONSTAR推出一系列聯名系列，這次將雙方拉在一起的契機是為了慶祝MOONSTAR創立150周年，加賀美健延續了他獨到的幽默想法轉化成文字創作，本次合作總共設計出6款成人鞋及3款小童鞋，當中最注目的是名為LAZY的露趾拖鞋款，加賀美健在腳掌位置寫上日語「叩く用（Tataku You）」，中文意指拍打、敲打之用，即是加賀美健一直認為拖鞋的真正用處是用來拍打昆蟲的概念，並非為腳板而設計的，看似簡單的寫上文字，經已帶出滿滿的幽默感。

腳掌位置寫上日語「叩く用（Tataku You）」，中文意指拍打、敲打之用。（MOONSTAR）