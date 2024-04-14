日牌BOW WOW與BEAMS聯乘合作無間　舊化學院風設計City Boy再變奏

【BOW WOW／BEAMS／日牌／聯乘/ City Boy】日本人氣復古品牌BOW WOW近日再度迎來BEAMS的聯乘，推出滿載美式IVY校園風格的全新系列，並利用品牌標誌性修補與舊化技藝，創作出市場上罕有的復古學院風系列。



日本人‌向來對於舊物的沉迷毋庸置疑，更會細緻地研究每件古着背後的故事，他們已視古着衣服物為一種知識傳承文化，沒有既定公式、無論男女、任何造型都能以古着進行配搭，並獨自形成一種日系人氣穿搭風格，而當今確實有不少品牌設計師一直被受這般風氣影響，透過自行舊化再造古着服為主題，推出全新復刻單品，當中於2017年誕生的BOW WOW便是近年冒起得最快之一員。BOW WOW作為復古服品牌，每季的創作靈感也來自各種90年代於日本風行的古着元素，范疇亦相當廣闊，包括軍事、音樂、電影、卡通與工裝，不過配襯上卻頗為親民，沒有太過Hardcore反而透過日常簡單穿搭來展示，亦可能因為這種貼地的穿著法，讓品牌更容易打進還未正式接觸古着的大眾。

BOW WOW 24SS MENS & WOMENS COLLECTION：

+ 10

BOW WOW不少設計源自卡通元素：

BOW WOW與BEAMS歷年聯乘：

+ 7

來到2024年春夏系列，BOW WOW與BEAMS第七次迎接雙方自2022年首度展開的合作企劃，本次聯名延續BOW WOW獨特的舊化工藝，詮釋古着世界其中極為重要的IVY學院風，總共推出七款作品，有牛津紡恤衫、條紋Tee裇與斜布短褲，在剪裁上沿用BEAMS的闊身輪椅為本，而裇衫與短褲並注入BOW WOW的補強與潑墨細節作點綴，營造出以假亂真的舊物氣息。

BEAMS × BOW WOW 2024 Collection：

+ 5

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回顧BOW WOW主理人権守健一（Kenichi Gonmori）的經驗，源自他於原宿古着店LOSTHILLS工作八年的時間，但因為於2011年LOSTHILLS決定閉店，直令権守健一希望透過多年來個人對於古着文化的獨有思維，希望在日本時尚圈中闖一番事業。時至2017年秋冬季度，権守健一決定借用英國傳奇音樂人Malcolm McLaren所發掘的Post-Punk樂隊BOW WOW WOW之名，創立了個人品牌BOW WOW，其後更以樂團歌曲《C·30 C·60 C·90 Go》開設了古着選物店C・30， 延續権守健一對古着的熱愛！

英國BOW WOW WOW樂團的歌曲《C·30 C·60 C·90 Go》（cdandlp）

同場加映，BOW WOW為了慶祝古着選物旗艦店C‧30的創立五周年，將會推出三款的紀念品作品，同樣地注入補強、油漆、破爛等造舊細節，設計出Chambray裇衫、法蘭絨方格裇衫與美國空軍運動棉褲。