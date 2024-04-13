巴黎奧運2024｜Nike霹靂舞比賽專屬鞋　透過AI發展概念未來運動鞋

【巴黎奧運2024／Nike/ 霹靂舞】近年Nike的風頭確實被adidas完全蓋過，然而沉寂了一段時間後，原來Nike正集中火力研發全新Blueprint Pack，推出一系列具科技性的鞋作，當中更有為首次正式列入巴黎奧運2024項目的霹靂舞專屬鞋，延續以運動表現為設計宗旨，透過Nike Air獨有氣墊技術幫助運動員達至最佳狀態。不知這次Nike會否能夠透過巴黎奧運重新奪回運動品牌領域的首名位置呢？



Nike Blueprint Pack（Nike）

本回Nike發佈會中展示了專門為巴黎奧運2024而設計的作品，當中最為注目的一款鞋履相信是全新霹靂舞鞋作。自霹靂舞正式列入奧運項目之時，大家也應沒有幻想過究竟何謂霹靂舞鞋，這次Nike便為大家揭開了Nike Jam的神秘面紗，作為首次涉足霹靂舞這項運動，Nike Jam總共花了四年時間研究，並與自家運動研究實驗室NSRL（NIKE'S SPORT RESEARCH LAB）一同開發，設計上混合多種帶功能性的素材，有透氣的網眼、堅韌的麖皮與穩固的皮革，使舞者能夠隨心自由移動，另外厚身鞋底也幫助減輕衝擊力，圓滿地為運動員提供足踝保護，而有趣的中底鞋側Swoosh Logo刻意顛倒，原因是當舞者做出上下翻轉的動作時，Swoosh標誌便能從回正確方向，除此之外Nike更邀請得美國塗鴉大師Futura合作設計出一系列霹靂舞專屬套裝。

為霹靂舞項目定製的Nike Jam（Sneaker Freaker）

Nike在巴黎舉行了On Air展示會中，明顯地為四年一度的巴黎奧運2024作前哨戰，首波推出的將會是Blueprint Pack運動鞋系列，透過頂尖技術提升AIR系統，為田徑、籃球、足球三大范疇製作不同形狀、尺寸與壓力需求的氣囊支架注入鞋底中，好讓運動員對應不同跑、跳、停、彈等需要，展現出專門以運動員為最終因素為依歸的嶄新鞋作。

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另外活動亦展示出十二款革命性「Athlete Imagined Revolution」（A.I.R）概念運動鞋系統，儘管只是試驗性質，但鞋履的實體細節均透過運動員習慣與設計師的見解作藍本，配合多方面運動研究數據來分析制定，再運用人工智能技術創作，呈現出未來感強烈的作品。