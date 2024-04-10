Daiwa Pier39春夏女裝系列登場　邀&Premium造型師井伊百合子操刀

【Daiwa Pier39／日牌/ 戶外/ 機能】自2020年成立至今，Daiwa Pier39向來所展現的模式也跟隨創意總監中田慎介（Shinsuke Nakada）的主觀配搭造型示人，標誌的闊身、洋蔥式穿搭已跟Daiwa Pier39劃上等號，不過近日為了把品牌注入更多可能性，邀請得可說是當今「女版長谷川昭雄」的造型師井伊百合子（Yuriko E），為2024年春夏季度女裝系列操刀最新造型目錄for WOMEN，將時尚女生視覺效果注入到Daiwa Pier39當中。



本年春夏Daiwa Pier39女裝系列已來到第四季，發展日趨成熟，在最新造型目錄中，可發現配襯上與以往慣常的照片有所不同，原因是中田慎介為了令品牌充滿多樣性及擺脫慣例，誠邀日本時尚造型界甚具名氣的井伊百合子操刀，設計出以女生眼中應如何處理Daiwa Pier39的配搭模式，滿載新鮮感。

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E（Daiwa Pier39）

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E（Daiwa Pier39）

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E（Daiwa Pier39）

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E（Daiwa Pier39）

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E（Daiwa Pier39）

如要說近年間日本冒起得最快的人氣品牌，Daiwa Pier39絕對數一數二，透過中田慎介原創的多層次闊身戶外機能風格，結合軍事與正裝元素，將本來與時裝談不上任何關係的磯釣品牌Daiwa作重新演繹，展現出當今男生大熱配襯公式。但Daiwa Pier39不只停留於既有的舒適圈內，時至2022年秋冬季度，中田慎介首次發佈女裝系列，再度把作品數目擴張，也一如所料地得到不少女生們的追捧。

Daiwa Pier39 2024 SS Women's Collection：

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在形象設計多個范疇領域均十分活躍，這次更受到中田慎介的垂青，希望透過井伊百合子的美感移植到Daiwa Pier39女裝系列之中，更命名為for WOMEN企劃，她利用2024年女生春夏季作品配搭了共9種散發着海洋主題的造型，擺脫向來過份類聚的層次穿搭，尺寸上也作細微調整，表現出女生輪廓美態，也呈現出簡潔而不失優雅的氣息，猶如將Daiwa Pier39的魅力加以昇華。

Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E：

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井伊百合子於東京成長，在文化服裝學院學習服裝設計同時，從小到大也被時裝文代所包圍，在上學期間更拜師Arts & Science主理人Sonya Park，單看這履歷經已不用對井伊百合子在品味帶有半點質疑，經過五年助理工作後，2008年決定獨立發展，為《裝苑》、《ku:nel》、《Ginza》、《&Premium》等日本女生時裝雜誌及多個品牌中擔任造型師一職。