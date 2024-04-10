Daiwa Pier39春夏女裝系列登場 邀&Premium造型師井伊百合子操刀
【Daiwa Pier39／日牌/ 戶外/ 機能】自2020年成立至今，Daiwa Pier39向來所展現的模式也跟隨創意總監中田慎介（Shinsuke Nakada）的主觀配搭造型示人，標誌的闊身、洋蔥式穿搭已跟Daiwa Pier39劃上等號，不過近日為了把品牌注入更多可能性，邀請得可說是當今「女版長谷川昭雄」的造型師井伊百合子（Yuriko E），為2024年春夏季度女裝系列操刀最新造型目錄for WOMEN，將時尚女生視覺效果注入到Daiwa Pier39當中。
本年春夏Daiwa Pier39女裝系列已來到第四季，發展日趨成熟，在最新造型目錄中，可發現配襯上與以往慣常的照片有所不同，原因是中田慎介為了令品牌充滿多樣性及擺脫慣例，誠邀日本時尚造型界甚具名氣的井伊百合子操刀，設計出以女生眼中應如何處理Daiwa Pier39的配搭模式，滿載新鮮感。
如要說近年間日本冒起得最快的人氣品牌，Daiwa Pier39絕對數一數二，透過中田慎介原創的多層次闊身戶外機能風格，結合軍事與正裝元素，將本來與時裝談不上任何關係的磯釣品牌Daiwa作重新演繹，展現出當今男生大熱配襯公式。但Daiwa Pier39不只停留於既有的舒適圈內，時至2022年秋冬季度，中田慎介首次發佈女裝系列，再度把作品數目擴張，也一如所料地得到不少女生們的追捧。
Daiwa Pier39 2024 SS Women's Collection：
在形象設計多個范疇領域均十分活躍，這次更受到中田慎介的垂青，希望透過井伊百合子的美感移植到Daiwa Pier39女裝系列之中，更命名為for WOMEN企劃，她利用2024年女生春夏季作品配搭了共9種散發着海洋主題的造型，擺脫向來過份類聚的層次穿搭，尺寸上也作細微調整，表現出女生輪廓美態，也呈現出簡潔而不失優雅的氣息，猶如將Daiwa Pier39的魅力加以昇華。
Daiwa Pier39 for WOMEN Style proposal by YURIKO E：
井伊百合子於東京成長，在文化服裝學院學習服裝設計同時，從小到大也被時裝文代所包圍，在上學期間更拜師Arts & Science主理人Sonya Park，單看這履歷經已不用對井伊百合子在品味帶有半點質疑，經過五年助理工作後，2008年決定獨立發展，為《裝苑》、《ku:nel》、《Ginza》、《&Premium》等日本女生時裝雜誌及多個品牌中擔任造型師一職。