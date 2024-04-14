Blokecore｜英國攝影師中古波衫二創名畫　以足球顛覆肖像攝影

【Blokecore／足球／波衫】2024年歐洲國家盃舉行在即，全球引發的足球狂熱自上年開始已衝擊着時裝領域，Blokecore造型風潮成為時尚界重要元素，但大多以街頭風為本，球衣與藝術好像難以混為一談，不過英國一名熱愛舊波衫與藝術名畫的攝影師Louis Bever就將傳統打破，掌鏡拍攝出與經典名畫擁有同步感的作品，成為現今倫敦甚為有名氣的攝影師之一。



模特兒穿上1998年柏金阿仙奴作客球衣模仿經典名畫《戴珍珠耳環的少女》（Louis Bever）

經典名畫《戴珍珠耳環的少女》（Louis Bever）

在瀏覽Louis Bever的個人Instagram，可看到一眾素人模特兒均穿上了復古的Vintage波衫，相片散發出文藝復興時期傳統畫作氣息，色調偏黃但巧妙地與復古球衣擁有相當高的吻合度，簡單一張水平視覺的肖像經已呈現出滿載藝術味道的作品。擅長透過攝影來說故事的Louis Bever，一直鍾情於經典名畫，皆因他認為每件作品都有自身所展現的張力，在歷史上的意義這也是一種能鞏固地位及保存自身地位與影響力方式，然而大家現在所可看到Louis Bever獨有足球肖像藝術攝影，全因其父母的影響。

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在成長過程中，Louis Bever走遍歐洲多個國家親身感受足球文代，從小已成為一位阿仙奴球迷，並跟父親擁有強烈的對立面，皆因父親所支持的球會是死敵曼城，另外母親則是熱愛藝術，她會在家中牆上貼滿不同攝影師和藝術家的印刷作品，亦會與Louis Bever參觀不同畫廊，在耳濡目染之下漸漸被浪漫主義和印象主義所吸引着，從而引發起他將球衣與藝術畫作兩者結合的靈感，顛覆肖像攝影的傳統思維。

Louis Bever從小已是阿仙奴球迷（Louis Bever）

作為一名攝影師通常也會被問及究竟作品背後有甚麼訊息想表達，但Louis Bever卻只是很純粹地享受創作的過程，視之為一場遊戲，每當他再細味每幅名畫後，腦內定必在思考如何把它重現，Louis Bever需要找到一件合適的球衣，也需尋找與足球相關的舊物道具來替換原有的東西，這種挑戰對他來說是相當有趣的，而且環觀他多張的情侶系列作品中，他刻意將現實世界的球會敵對關係放在一起，除了能引起觀眾的反應，同時也展示着一份甜蜜的衝突美。

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至今Louis Bever已在英國攝影師領域中獲得不少人氣，自2017年來令足球與藝術變得更密切，而他那種散發浪漫氣息的攝影風格引來不少品牌邀請他掌鏡，近日更為UMBRO製作周年宣傳照，也曾與The North Face、Uniqlo、adidas、Puma、FILA、Polo Ralph Lauren等大品牌合作。