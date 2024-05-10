KITH x TAG Heuer Formula 1聯名腕錶登場！Lisa、NBA球星都佩帶

為了慶祝瑞士奢華製錶品牌與紐約時尚品牌KITH攜手推出Formula 1聯名限量腕錶，LVMH鐘錶部門總裁Frédéric Arnault與TAG Heuer全球總裁Julien Tornare，偕同KITH創辦人Ronnie Fieg在邁阿密舉辦了一場星光熠熠的慶祝晚宴。



包括BLACKPINK Lisa、Alexandra Daddario、NBA球星Kevin Love和Jonathan Kuminga、前NFL球星Victor Cruz、演員Lily Chee和Valentina Ferrer均佩戴著TAG Heuer Formula 1 x KITH聯名限量版腕錶現身晚宴共襄盛舉，一同歡慶TAG Heuer與KITH的重量級合作與標誌性TAG Heuer Formula 1（F1）系列原創設計的華麗回歸， 這是80年代復古腕錶愛好者和收藏家最為期待的產品之一。

TAG Heuer Formula 1 x KITH聯名限量版腕錶（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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自1986年面世起， TAG Heuer泰格豪雅首個Formula 1（F1）腕錶系列已是先驅之作，成為第一款冠上TAG Heuer品牌之名的錶款。腕錶的奪目配色和大膽設計，是很多在後來成為忠實收藏家的愛錶人士第一款心頭好，美國潮流品牌KITH創辦人Ronnie Fieg正是這些收藏家之一。

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時至今日，TAG Heuer榮幸宣布與KITH正式攜手合作，運用全新升級材質將這款80年代的經典腕錶華麗重現，帶來一系列共十款不同的鮮明配色設計，成為引領時尚配飾的精彩選擇。

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