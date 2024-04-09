G-SHOCK新5款Hidden Glow手錶　大片夜光面盤漆黑中也能清楚閱時

CASIO 卡西歐G-SHOCK最近以磷光面盤設計為主題，開創一系列Hidden Glow新作。此系列以5個人氣型號為基礎，包括人氣八角錶圈設計的農家橡樹GA-2100、特色三眼的DW-6900、獨特立體面盤的GA-110、擁有大型錶殼的GA-700與具備碳核心防護構造的GA-2000等等。



G-SHOCK Hidden Glow系列（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

Hidden Glow系列外觀設計皆採用令人聯想到黑暗的灰色作為底色，搭配霧面灰錶圈、錶帶與白色面盤和黑色反轉LCD螢幕，強烈的對比設計讓人可以清楚閱讀時間。這系列的重點在於面盤則是全部（或部分）注入磷光材質的樹脂零件，因此手錶的夜光效果並不限於指針和時標，而是讓整枚面盤在黑暗中都能發出綠色夜光，在黑暗中手錶的面盤變成剪影形式，突顯每個型號別具一格的面盤線條與造型，而且顯示時間同樣清楚無比。

同場加映：G-SHOCK致敬經典手錶DW-5000 新錶MRG-B5000R以鈦合金打造極堅硬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

這五款Hidden Glow系列手錶皆配備200米防水性能、耐衝擊結構、加上雙LED照明燈，佩戴者也能使用鬧鈴、計時碼錶功能，當然萬年曆也是基本配備，各式功能在需要使用時都能派上強大用場，身為追求獨特品味，卻又不喜歡過度招搖花俏的品味人士，會注意到Hidden Glow系列也是剛好而已，在平常佩戴或是在置身暗處時，手錶呈現的兩種鮮明個性將讓人心動不已。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK Hidden Glow系列包含農家橡樹等型號主打面盤有大片磷光效果】