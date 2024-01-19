Hello Kitty歡慶50周年 與BABY-G推新聯名手錶 19/1亮麗登場！
撰文：COOL潮流生活網
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CASIO 旗下女性腕錶品牌BABY-G再次與日本三麗鷗有限公司中的人氣角色Hello Kitty攜手合作推出全新的聯名錶款BGD-565KT，並將於1月11日至1月16日在 CASIO官方商城預購，其他實體通路也將於 1月19日正式上市。
BABY-G X Hello Kitty 聯名腕錶超萌登場
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BGD-565KT是歡慶Hello Kitty 50周年與BABY-G 30周年的獨特紀念時刻打造的聯名錶款，其以BABY-G的初代型號「BGD-565」為基礎，靈感源自1974年Hello Kitty首次登場時的白、紅、藍色調，錶身以白色為主調，紅、藍兩色則是巧妙點綴在錶帶扣環上。
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錶帶部分選用生質樹脂，並印滿了 1970 年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情。當開啟背光燈時會出現Hello Kitty的臉龐，結合錶盤上經典的蝴蝶結圖樣，Hello Kitty就會亮麗登場。此外，為紀念50周年，聯名錶款整體擁有50個Hello Kitty圖樣，且附贈與腕錶相同設計的特殊外盒包裝。
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