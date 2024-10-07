認識法國品味之士Ramdane Touhami 重塑BULY再來最貴Porter背囊
【Ramdane Touhami／Drei Berge／山系】巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER一對DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1登山鞋，為鞋履幕後主腦人Ramdane Touhami拓展時尚界的新板圖打響頭炮，日前再帶來一個售價過萬港元的Porter聯乘登山背囊，人氣更盛。
Ramdane Touhami一向擁有多重身份，一手重塑巴黎百年藥妝老字號BULY成OFFICINE UNIVERSELLE BULY，再轉手給LVMH集團，絕對是經典案例，現在再一次認識這位時尚界低調的高手。
Ramdane Touhami表示自1990 年代中期以來一直是Porter 品牌的忠實粉絲，並一直在收集他們的產品。而今次聯乘因為以零塑膠為大前題，所以別注版DREI BERGE x PORTER CANVAS 24L BACKPACK選用物料時揀來最初用於船帆的特殊帆布，白色帆布配上彩色配件，就像集合了山脈、海洋和日本工藝於一身，而如此獨特的Porter袋價值亦不菲，索價1,340歐元（約11,411港元），大有可能是最名貴的Porter袋。
Ramdane Touhami絕對是當今「百足咁多爪」的創作人，他可謂集藝術家、創意總監與企業家於一身，在時尚創意業界更是數一數二的重要人物，因這位法國摩洛哥裔的品味之士早在90年代經已憑藉着他獨有的品味公式涉獵於時裝、藝術、公關與美妝行業。
當中最為人熟悉的事件就在2006年被歷史最悠久的蠟燭品牌Cire Trudon邀請成為創作總監，期後也在2014年跟妻子Victoire de Taillac-Touhami共同將法國古老藥妝品牌Officine Universelle Buly 1803重新進行改革，透過Ramdane Touhami的美學視野，從設計、建築、字體、排版、攝影、產品開發與品牌定位各種因素逐一提升，亦讓Buly 1803再度成為時裝品味人士之選，直至2021年正式被LVMH收購。
作為一名跨領域企業家，Ramdane Touhami回歸自由身後當然不會就此完結其創意生涯，然而他旗下亦擁有多個不同範疇的公司，無獨有偶地這些單位的誕生原點均是透過他熱愛的山脈為出發點，將登山活動、時尚衣着配合他對於歐洲及日本的美感視覺來呈現，加上Ramdane Touhami是一名真正「山人」，他常常身體力行走進大自然吸取靈感，而不是紙上談兵之士，就像最近Ramdane Touhami推出的登山鞋DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1也經歷了兩年實測才推出市面，絕對不只是純粹為時尚而設計。
Ramdane Touhami為了將個人山系品味推向高峰，於本年一月時份在巴黎創立了時尚戶外選物店A YOUNG HIKER，店舖內除了推介當今人氣Outdoor品牌，例如Mountain Research、AND WANDER、White Mountaineering與Comfy Outdoor Garment等，Ramdane Touhami也自家設計不少滿載歐洲色彩山系元素的小物單品，包括由旅館三角旗拼湊需成的雨傘、香薰門鎖掛牌與登山徽章地毯等。
另外也打造全新DREI BERGE首飾系列，有趣地利用六、七十年代登山扣為靈感，製作出925純銀與鍍金的耳環，四款作品均以各名峰為名，而包裝盒內的耳環托更移植立體山脈來展示，大玩戶外氣息，絕對是復古登山風與優雅並存的最佳例子。
DREI BERGE EVEREST CARABINA：
DREI BERGE FUJI CARABINA：
DREI BERGE EL CAPITAN CARABINA：
DREI BERGE EIGER CARABINA：
時至五月，Ramdane Touhami再次增添全新《USELESS FIGHTERS》雜誌企劃，內容同樣圍繞着神秘山脈文化為主題，透過攝影、文字、對話和敘事來記錄傳統山人鮮為人知的故事，紙本排版極富藝術性，為讀者們洗去舊有山脈思維，深入審視何謂真正的山系文化。
除此之外，Ramdane Touhami更誇張地在瑞士伯恩高地阿爾卑斯山海拔1638公尺的懸崖邊上開設了一間名為DREI BERGE酒店，DREI BERGE在德文中意思是「三座山」，取其名稱的原因是獨特的地理優勢，皆因客人可從酒店窗口眺望少女峰、埃格峰和僧侶峰，然而此旅館自1911年已存在，時至2023年Ramdane Touhami才將DREI BERGE酒店進行翻新，跟隨着個人山系美學設置，保留建築物原木色彩，並在內部注入品味傢具增添時尚山系氣息，其中共19間房內的床舖枕頭、餐廳碗碟更由Ramdane Touhami設計，整間酒店特每一部分均猶如藝術品一樣，相信在人生必到Check List中又要多加一項了。