認識法國品味之士Ramdane Touhami　重塑BULY再來最貴Porter背囊

【Ramdane Touhami／Drei Berge／山系】巴黎時尚戶外店A YOUNG HIKER一對DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1登山鞋，為鞋履幕後主腦人Ramdane Touhami拓展時尚界的新板圖打響頭炮，日前再帶來一個售價過萬港元的Porter聯乘登山背囊，人氣更盛。



Ramdane Touhami一向擁有多重身份，一手重塑巴黎百年藥妝老字號BULY成OFFICINE UNIVERSELLE BULY，再轉手給LVMH集團，絕對是經典案例，現在再一次認識這位時尚界低調的高手。



DREI BERGE x PORTER CANVAS 24L BACKPACK（A YOUNG HIKER）

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Ramdane Touhami表示自1990 年代中期以來一直是Porter 品牌的忠實粉絲，並一直在收集他們的產品。而今次聯乘因為以零塑膠為大前題，所以別注版DREI BERGE x PORTER CANVAS 24L BACKPACK選用物料時揀來最初用於船帆的特殊帆布，白色帆布配上彩色配件，就像集合了山脈、海洋和日本工藝於一身，而如此獨特的Porter袋價值亦不菲，索價1,340歐元（約11,411港元），大有可能是最名貴的Porter袋。

DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1（DREI BERGE）

Ramdane Touhami絕對是當今「百足咁多爪」的創作人，他可謂集藝術家、創意總監與企業家於一身，在時尚創意業界更是數一數二的重要人物，因這位法國摩洛哥裔的品味之士早在90年代經已憑藉着他獨有的品味公式涉獵於時裝、藝術、公關與美妝行業。

跨領域企業家的Ramdane Touhami（Ramdane Touhami）

當中最為人熟悉的事件就在2006年被歷史最悠久的蠟燭品牌Cire Trudon邀請成為創作總監，期後也在2014年跟妻子Victoire de Taillac-Touhami共同將法國古老藥妝品牌Officine Universelle Buly 1803重新進行改革，透過Ramdane Touhami的美學視野，從設計、建築、字體、排版、攝影、產品開發與品牌定位各種因素逐一提升，亦讓Buly 1803再度成為時裝品味人士之選，直至2021年正式被LVMH收購。

作為一名跨領域企業家，Ramdane Touhami回歸自由身後當然不會就此完結其創意生涯，然而他旗下亦擁有多個不同範疇的公司，無獨有偶地這些單位的誕生原點均是透過他熱愛的山脈為出發點，將登山活動、時尚衣着配合他對於歐洲及日本的美感視覺來呈現，加上Ramdane Touhami是一名真正「山人」，他常常身體力行走進大自然吸取靈感，而不是紙上談兵之士，就像最近Ramdane Touhami推出的登山鞋DREI BERGE LEATHER TECH MÖNCH 1也經歷了兩年實測才推出市面，絕對不只是純粹為時尚而設計。

Ramdane Touhami為了將個人山系品味推向高峰，於本年一月時份在巴黎創立了時尚戶外選物店A YOUNG HIKER，店舖內除了推介當今人氣Outdoor品牌，例如Mountain Research、AND WANDER、White Mountaineering與Comfy Outdoor Garment等，Ramdane Touhami也自家設計不少滿載歐洲色彩山系元素的小物單品，包括由旅館三角旗拼湊需成的雨傘、香薰門鎖掛牌與登山徽章地毯等。

巴黎時尚戶外選物店A YOUNG HIKER（A YOUNG HIKER）

Drei Berge Umbrella（A YOUNG HIKER）

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另外也打造全新DREI BERGE首飾系列，有趣地利用六、七十年代登山扣為靈感，製作出925純銀與鍍金的耳環，四款作品均以各名峰為名，而包裝盒內的耳環托更移植立體山脈來展示，大玩戶外氣息，絕對是復古登山風與優雅並存的最佳例子。

DREI BERGE EVEREST CARABINA：

DREI BERGE EVEREST CARABINA（A YOUNG HIKER）

DREI BERGE FUJI CARABINA：

DREI BERGE FUJI CARABINA（A YOUNG HIKER）

DREI BERGE EL CAPITAN CARABINA：

DREI BERGE EL CAPITAN CARABINA（A YOUNG HIKER）

DREI BERGE EIGER CARABINA：

DREI BERGE EIGER CARABINA（A YOUNG HIKER）

時至五月，Ramdane Touhami再次增添全新《USELESS FIGHTERS》雜誌企劃，內容同樣圍繞着神秘山脈文化為主題，透過攝影、文字、對話和敘事來記錄傳統山人鮮為人知的故事，紙本排版極富藝術性，為讀者們洗去舊有山脈思維，深入審視何謂真正的山系文化。

《USELESS FIGHTERS》第一期（A YOUNG HIKER）

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除此之外，Ramdane Touhami更誇張地在瑞士伯恩高地阿爾卑斯山海拔1638公尺的懸崖邊上開設了一間名為DREI BERGE酒店，DREI BERGE在德文中意思是「三座山」，取其名稱的原因是獨特的地理優勢，皆因客人可從酒店窗口眺望少女峰、埃格峰和僧侶峰，然而此旅館自1911年已存在，時至2023年Ramdane Touhami才將DREI BERGE酒店進行翻新，跟隨着個人山系美學設置，保留建築物原木色彩，並在內部注入品味傢具增添時尚山系氣息，其中共19間房內的床舖枕頭、餐廳碗碟更由Ramdane Touhami設計，整間酒店特每一部分均猶如藝術品一樣，相信在人生必到Check List中又要多加一項了。

DREI BERGE酒店前身自1911年已存在（DREI BERGE HOTEL）

DREI BERGE HOTEL（DREI BERGE）