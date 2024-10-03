回顧Hedi Slimane離別CELINE豐功偉績　新季露出端倪下站CHANEL？

【Hedi Slimane／CELINE／CHANEL】CELINE藝術總監Hedi Slimane離職的消息已蘊釀差不多半年之多，日前LVMH集團終於在發佈CELINE夏季2025女裝系列後正式官宣卸任事件，並已決定重召曾為Phoebe Philo在位期間十年得力助手Michael Rider回歸CELINE，延續品牌在高級時裝界的地位。



Hedi Slimane（Getty Images）

在Hedi Slimane創意和藝術指導下，CELINE經歷了非凡發展，成為標誌性的法國時裝品牌。過去七年無與倫比的歷程，也為CELINE未來奠定堅實的基礎。 CELINE官方聲明

Hedi Slimane自2018年接替Phoebe Philo成為CELINE藝術、創意兼形象總監後，他為CELINE帶來翻雲覆地的改革，將這法國老牌重新注入Hedi Slimane強烈的浪漫迷幻個人風格，雖然開初時裝界評價好懷參半，但實際上卻確樹立了更鮮明的「Hedi Slimane式CELINE」形象。常言道，人生如棋，落子無悔，相信這次一別，Hedi Slimane確實沒有帶着遺憾離開CELINE，皆因在這差不多七年的時間，CELINE無論在藝術、創作與業績層面上，均盡顯Hedi Slimane的獨有美學視野，下一站將會是外間盛傳的CHANEL嗎？請拭目以待吧！在此一同回顧這位時尚狂人與舊東家CELINE的大事回顧。

1）CÉLINE改成CELINE：

向來叛逆的Hedi Slimane，早於2012年已為YSL改變了用上半世紀標誌，將Yves Saint Laurent轉為SAINT LAURENT PARIS，字體由羅馬斜體換成大體Helvetica字型後成為一時佳話。在2018年上任CELINE一刻同樣大刀闊斧地一改CÉLINE標誌，採用1960年代元祖設計為基礎，除了字距貼近了，最大改動是將「É」上的重音符刪去，完全體現出Hedi Slimane標誌性的纖細的病態時尚風格。

Hedi Slimane將CÉLINE改成CELINE（CELINE）

2）CELINE進駐男裝世界：

Hedi Slimane為CELINE創作的第一季2019春夏時裝騷於2018年9月28日在巴黎時裝周上演，這次地標戰為同時間為CELINE打開進駐男裝世界的大門，Hedi Slimane在首個時裝騷中的設計已反映出他將會毫無保留地刪走所有Phoebe Philo的極簡靜奢風設計，顛覆Old CÉLINE服裝傳統框架，為CELINE注入更年輕、更有個人態度的細身暗黑搖滾風格。

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3）CELINE業績翻倍：

2018年CELINE宣布任命Hedi Slimane不久，LVMH董事長兼執行長Bernard Arnault曾表示，希望Hedi Slimane能在五年間為品牌帶來至少二十億至三十億歐元的銷售額，不負眾望地在2023後，CELINE銷售額真的達至二十六億歐元，業績近乎翻了兩倍之多，亦成功令品牌晉升至LVMH集團最高收入的第三大時尚品牌，收入營利比Fendi多，追趕集團兩大頭馬Louis Vuitton與Dior的步伐。

4）CELINE開拓香水領域：

能夠令CELINE營業額直線上升，怎能不提Hedi Slimane於2019年為CELINE推出品牌核心企劃香水系列，皆因Hedi Slimane深明時裝與香氣是息息相關的道理，並了解到香水可有效增加品牌銷售額的關鍵因素，曾在任Dior Homme期間Hedi Slimane早已親自調配香水單品，來到CELINE亦將這方程式搬到這裡，拓展香水市場喚醒法式浪漫，而化妝品系列也預計將於本年秋季推出。

CELINE化妝品系列（CELINE）

Hedi Slimane開拓香水領域（CELINE）

5）將CELINE年輕化：

在位期間，Hedi Slimane除了將音樂、黑白、細身輪廓、大Logo元素注入CELINE之外，推出不少年輕氣息單品，由貨車帽、如Kurt Cobain般白框太眼鏡、頭戴式大耳機，到寵物用品與健身器具等等，而官方Instagram中所看到的宣傳照中均採用年輕貌美的模特兒來演繹，並率先在2020年簽下BLACKPINK成員Lisa擔任品牌史上第一位全球大使，本年更邀請得NewJeans成員Danielle接捧成全新品牌全球大使，由Hedi Slimane親自掌鏡，開啟CELINE先河。

NewJeans成員Danielle接捧成全新CELINE全球大使（CELINE）

在位期間，Hedi Slimane除了將音樂、黑白、細身輪廓、大Logo元素注入CELINE之外，推出不少年輕氣息單品，例如貨車帽、Kurt Cobain般白框太眼鏡、耳機、波鞋、寵物用品與健身等等，而官方Instagram中所看到的宣傳照中均採用年輕貌美的模特兒來拍攝，並率先在2020年簽下BLACKPINK成員Lisa擔任品牌史上第一位全球大使，本年更邀請得NewJeans成員Danielle接捧成全新品牌全球大使，由Hedi Slimane親自掌鏡，開啟CELINE先河。

NewJeans成員Danielle接捧成全新CELINE全球大使（CELINE）