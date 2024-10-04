英倫街頭品牌ARIES首度聯乘阿仙奴　槍手經典元素向球隊傳奇致敬

【Arsenal／ARIES／阿仙奴／聯乘/ 英超】隨著年初英國時裝品牌Labrum London為英超球隊阿仙奴設計出散發非洲元素的作客球衣以及於酋長球場舉行2025春夏時裝騷後，近日阿仙奴再次離開綠茵球場，踩入時尚界，這次攜同同樣來自倫敦的街頭時尚品牌ARIES合作，為廠迷設計出向球會致敬聯乘作品，當中不少款式更誇張地在上架兩小時內迅速售罄！



馬田奧迪加特演繹阿仙奴聯乘ARIES系列（ARIES）

ARIES聯名職業足球隊走在一起絕非初次，早於兩年前曾與意甲傳統班霸「首都狼」羅馬合作，不過近日卻回歸品牌創立之地——英國，並挑選了這支好像已經與時尚界擁有密不可分關係的北倫敦過百年球會阿仙奴合作。貴為首支攜同ARIES進行聯乘的英格蘭超級聯賽球隊，這次阿仙奴與ARIES決意將足球文化、時裝合二為一，譽要為一眾槍手、廠迷創作「入得球場出得街頭」的獨家紀念系列。

迪勤懷斯演繹阿仙奴聯乘ARIES系列（ARIES）

布卡約沙卡演繹阿仙奴聯乘ARIES系列（ARIES）

由Sofia Prantera與圖像藝術家Fergus Purcell一同創立的ARIES，一直大玩鮮明、大膽、充滿活力的圖形，注入在簡約街頭單品中所為人熟悉，來到這次阿仙奴別注企劃，ARIES延續富有主題性的圖像設計，將過百年歷史的傳統槍手元素移植於作品之中。

英國女演員Kaya Scodelario演繹阿仙奴聯乘ARIES系列（ARIES）

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整個系列共有二十六款單品如針織外套、有帽衛衣、飛行員外、機車外套、裇衫、球衣以及各式各樣的小物，全系列的圖案設計透過ARIES獨有美學重新展現各阿仙奴忠實球迷必定帶有共嗚感的元素，當中包括1886（阿仙奴創立年份）、大炮、高貝利球場（Highbury）等等，不過最令人感動的是其中兩款以教堂彩色玻璃作為創作藍本的設計，注入阿仙奴兩位不可或缺的傳奇人物頭像，他們便是阿仙奴發展史上最強總教練之一Herbert Chapman與經已九十歲的終身主席Ken Friar，圓滿對兩位為球隊立下豐功偉業的最佳致敬。

聯名作注入阿仙奴最強總教練之一Herbert Chapman與終身主席Ken Friar（ARIES）

聯名作注入阿仙奴最強總教練之一Herbert Chapman與終身主席Ken Friar（ARIES）

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為了將此聯名系列推向高峰，一系列宣傳照找來阿仙奴三位球星客串模特兒，當中邀請的迪勤懷斯（Declan Rice）更早在兩個月前為Labrum London擔任模特兒行騷，絕對勝任此角色，另外當然不可缺少當今槍手靈魂人物「奧隊」馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）和布卡約沙卡（Bukayo Saka），然而最誇張的是此系列在事前沒有大肆宣傳下，開賣不到一天，系列已有一半呈現出售罄狀態，看來一眾廠迷要有買趁手了。