Full Gear牛仔風潮延續秋冬　日牌45R最新系列秒懂Indigo藍調造型

【45R / 牛仔服／日本／藍染/ Indigo】轉眼間快到十月，雖然香港依然炎熱，但入夜後確實比上月來得清涼，相信不少人都開始慢慢為衣櫃轉季，因為有機會突如其來一陣季候風便會令氣溫急劇下降，同時亦隨着本年Full Gear牛仔潮流回歸，最近日本藍染牛仔品牌45R推出全新四大秋冬系列，為大家提供輕鬆學懂藍調牛仔配搭的造型方程式。



45R 2024秋冬Navy Crossover系列（45R）

45R 2024秋冬Navy Crossover系列（45R）

45R 2024秋冬Navy Crossover系列（45R）

45R 2024秋冬Navy Crossover系列（45R）

誕生於1978年的45R，在全球甚有知名度，品牌一直致力選用最上乘的棉花作為單品素材，配合首屈一指的藍染技術與日常寛闊剪裁設定，創作出散發獨特日系風格的高端牛仔作品，至今已經歷了46年歷史依舊歷久常新，全因45R不會只停留在舒適圈，循環復刻受歡迎、好賣的定番單品，而是不斷推陳出新，把看似難以擺脫傳統風格的牛仔布作出創新改變，迎來嘆為觀止的新鮮感。

45R 2024秋冬Navy Crossover系列（45R）

本年秋冬季，45R命名主題為Navy Crossover，推出全新四大系列，包括天然藍染牛仔布Ai Denim、輕盈斜紋牛仔布Petite Denim、黑麥牛仔布Rye Mugi Denim與大麥牛仔布Omugi Denim。

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首先介紹的天然藍染牛仔布——Ai Denim，是45R本季主打之作，品牌堅持採用天然素材作為靛藍提煉物，但過程中相當繁複，皆因藍染的最大挑戰是難以控制上色的統一效果，在這種天然材料的不穩定性下，有時會劇烈冒泡，又有時會靜止令染色效果減弱，所以藍染職人需要仔細觀察其變幻莫測的狀態，並要花上多達三星期來反覆對紗線進行染色，才能將靛藍鎖進每一條線絲的核心，可謂45R對製作天然藍染牛仔布的承諾。

45R Ai Denim系列（45R）

45R Ai Denim系列（45R）

至於Ai Denim多投放到牛仔褲作品上，背後藍染布標牌就是系列的特色之一，其布標設定以拔染技術將象徵存在的「有」字注入到布標上，另外在背袋上「R」刺繡亦採用日本古代傳統茜草色來製作，洗水版本的口袋刺繡縫線更大玩磨損效果，彰顯45R的設計誠意。

除此之外，Petite Denim就以經典「左綾」織法製作，好處是左綾牛仔布會產生柔和洗水感，不但保留牛仔布紋理與色澤，同時其輕盈、柔軟特性可穿梭於多款日常單品中，例如牛仔褸、裇衫、裙子等，為造型賦予復古色彩。

45R Petite Denim系列（45R）

45R Petite Denim系列（45R）

45R Petite Denim系列（45R）

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另外黑麥Rye Mugi Denim也用上輕身紗線編織而成，設計出靈感來自夏威夷Lehua花卉的大領A型輪廓大領牛仔外套，襯托此系列中的全新Bachihime Loose Fit牛仔褲成為完美搭配。

45R 黑麥Rye Mugi Denim系列（45R）

45R 黑麥Rye Mugi Denim系列（45R）

最後大麥牛仔布Omugi Denim則利用津巴布韋棉所織成，厚實、重磅兼深色調，比起黑麥更有質感，當中的Lining Coat是本季45R的代表作，外層是Omugi Denim，內層注入絨毛布，正反兩面均可作雙面穿用，絕對是冬季保暖最佳選擇。

45R Omugi Denim雙面Lining Coat（45R）

來到秋冬季終於可作層次感造型示人，在Full Gear牛仔配搭的大前提下，45R以上四大系列絕對能夠作混搭穿着，例如將薄身Petite Denim配上洗水牛仔褲展示輕盈感，重磅原色高腰牛仔褲便搭載Unwashed大領外套，亦可將大麥牛仔布雙面外套襯上內層深色牛仔裇與牛仔褲，完滿配合寒冷天氣。

45R Navy Crossover造型示範（45R）

45R Navy Crossover造型示範（45R）

45R Navy Crossover造型示範（45R）