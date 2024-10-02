FamilyMart服飾支線秋冬禦寒新作　REHEAT保溫內衣市場最低價？

【FamilyMart／CONVENIENCE WEAR／日本／便利店】各位喜愛日牌的港人近年前往日本必逛FamilyMart，所講的不是炸雞或特色飲品，是為了FamilyMart的服飾支線CONVENIENCE WEAR慕名而來。，繼去年12月舉行時裝騷，以及八月聯乘長谷川昭雄CAHLUMN系列後，CONVENIENCE WEAR經已變成性價比高的時尚品牌，全新秋冬禦寒系列中的REHEAT保溫內衣更堪稱市場最低價，勢成遊日熱門手信。



自2021年FamilyMart為紀念連鎖便利店誕生40周年，找來FACETASM設計師落合宏理創立服飾支線CONVENIENCE WEAR，短短三年不但為FamilyMart帶來不少話題與口碑，更引來搶購熱潮，所以FamilyMart為擴大市場佔有率，決定將CONVENIENCE WEAR衣品登陸日本全國16,300家FamilyMart發售。

CONVENIENCE WEAR秋冬2024系列（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR秋冬2024系列（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR與不少日本日常服品牌差不多，決意將最好材料、技術、設計透過基礎衣物展現，但CONVENIENCE WEAR在定價上更來得便宜，於2024年秋冬季度，重點單品落在打着發熱旗號保溫衣上，這款備有男、女裝的內衣REHEAT Body Wear，其功能可迅速吸收肌膚水分並產生熱力量提升穿用者身體溫度，亦可抗菌防臭，內層採用起仿羊毛人造纖維毛材質與人造絲，加上全新高領設定與藍灰、咖啡色挑選，完美配搭於冬季色調造型中，而大家最關心的價格只需1,490円（約$82港元），可謂同類品牌市場最低，保暖內衣外，品牌也製作REHEAT緊身褲，讓大家輕易抗衡嚴寒，定價同樣合理，只售1,290円（約$70港元）。

CONVENIENCE WEAR秋冬REHEAT Body Wear（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR秋冬REHEAT Body Wear（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR REHEAT Tights（FamilyMart）

+ 5

秋冬新品除了REHEAT系列，落合宏理亦迎來近年大受歡迎的輕型保暖圍巾與耳套帽子，頸巾以再生聚酯纖維RENU為原料，結合輕盈媲美羽絨的Air Flake素材製成，外層注入防水功能可作自家手洗之用；此外耳套帽子同樣採用防水面料製作，耳套植入羊毛絨加强蓋耳後的擋風性能，後方巧妙添加繩帶系統，束緊讓頭部避免寒風滲入。

CONVENIENCE WEAR耳套帽子（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR保暖圍巾（FamilyMart）

向外CONVENIENCE WEAR一直被受追捧的襪子都迎來期待已久的全新款式Chunky Socks，以厚實粗針編織製作，帶來有效保暖效果之餘，具備抗菌、除臭處理不易產生異味，當中一款並移植FamilyMart限定專屬配色，定價649円（約$35港元），相信極速售罄。

+ 4

最後是一系列利用美國重量級棉質素材製成的簡約日常運動衣物，例如衞衣、連帽衞衣與棉褲單品，為了減低洗滌時令輪廓變型，衫身刻意透過橫向剪裁縫製成，而束繩末端膠質細節亦印有FamilyMart綠藍標記作點綴，全部棉質單品不超過3,990円（約$217港元），另外只售2,990円（約$162港元）的經典撥水、防紫外線Jogging Pants也增添了灰色，如此便宜的價錢，應該沒不買的理由吧。

CONVENIENCE WEAR衞衣（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR連帽衞衣（FamilyMart）

CONVENIENCE WEAR棉褲（FamilyMart）

+ 7

CONVENIENCE WEAR Jogging Pants：