Travis Scott塗鴉風二創國家隊波衫　噴漆球衣由巴西球星親身演繹

【Cactus Jack/Travis Scott/Blokecore/波衫】由Travis Scott主理的Cactus Jack,每逢與Nike合作推出別注倒勾Air Jordan 1必引來波鞋迷瘋狂搶購,近日被譽為「橄欖 2.0」公開發售不到一天便已全面Sold Out,但Cactus Jack又怎會只有AJ1呢,同一時間,Travis Scott推出名為UTOPIA KITS球衣系列,透過標誌性塗鴉噴畫風格大玩歐美國家隊足球波衫球衣,當中一輯宣傳照更邀請2024金球獎候選人,現效力西甲銀河艦隊皇家馬德里的巴西翼鋒雲尼斯奧斯(Vinicius Junior)演繹加持,延續Blokecore熱潮。



巴西翼鋒雲尼斯奧斯(Vinicius Junior)演繹加持(IG@cactusjack)

AJ1 LOW OG SP MED OLIVE(IG@cactusjack)

Travis Scott向來對運動、大學元素情有獨鍾,繼本年中以個人品牌Cactus Jack聯合美國運動休閒服裝品牌Fanatics、Lids與Mitchell and Ness,為美國28間大學進行學府專屬聯名,製作龐大學院運動服系列Jack Goes Back To College - UTOPIA UNIVERSITY後,Travis Scott再次走進入當今街頭潮流重點Blokecore的洪流,創作出Cactus Jack AJ1以外的滄海遺珠足球元素服飾系列!

Cactus Jack UTOPIA KITS(IG@cactusjack)

Cactus Jack UTOPIA KITS(IG@cactusjack)

Cactus Jack UTOPIA KITS(IG@cactusjack)

本回Cactus Jack UTOPIA KITS繼續以Travis Scott經典專輯《UTOPIA》為名,整個系列圍繞着歐美各個足球强國球隊進行創作,包括英格蘭、智利、哥倫比亞、德國、意大利、墨西哥、葡萄牙與西班牙,利用塗鴉、噴漆技術注入代表着Travis Scott的獨有街頭美學,其中阿根廷與巴西的設計更富共嗚感。

於阿根廷款式中,以經典淺藍直間作藍本,前方隊徽作重新設計外,背部號碼當然用上對阿根廷足球歷史意義重大的已故「上帝」馬勒當拿十號為本,配有火炎、老鷹等圖像,噴字刻意製作成淡化視覺效果,散發强烈八十年代效果;另外巴西大玩經典2002年日韓世界盃與2004年主場球衣的混合版,傳統黃色衫身配以膊頭位置猶如鹿角的紋理點綴,胸口隊徽置中,而右邊下方亦印有手繪巴西國旗圖案,背部號碼便用上「大哨」朗拿度的九號為本,甚具標誌性。

Cactus Jack UTOPIA KITS阿根廷隊球衣:

Cactus Jack UTOPIA KITS巴西隊球衣:

除了一眾國家隊波衫以外,Travis Scott更創作自家《Circus Maximus》球衣款,同樣注入不少Graffiti元素,宣傳照中並找來了雲尼斯奧斯(Vinicius Junior)親身着用示範,配上全新AJ1 Medium Olive,全面演繹出Cactus Jack Blokecore造型。不過溫馨提示,一系列UTOPIA KITS均用上Dry Fit聚酯纖維,剪裁物料較為貼身,所以如要購買塑造街頭配搭,尺寸挑選可能要「有幾大買幾大」!