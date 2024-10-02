Travis Scott塗鴉風二創國家隊波衫　噴漆球衣由巴西球星親身演繹

【Cactus Jack／Travis Scott／Blokecore／波衫】由Travis Scott主理的Cactus Jack，每逢與Nike合作推出別注倒勾Air Jordan 1必引來波鞋迷瘋狂搶購，近日被譽為「橄欖 2.0」公開發售不到一天便已全面Sold Out，但Cactus Jack又怎會只有AJ1呢，同一時間，Travis Scott推出名為UTOPIA KITS球衣系列，透過標誌性塗鴉噴畫風格大玩歐美國家隊足球波衫球衣，當中一輯宣傳照更邀請2024金球獎候選人，現效力西甲銀河艦隊皇家馬德里的巴西翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）演繹加持，延續Blokecore熱潮。



巴西翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）演繹加持（IG@cactusjack）

AJ1 LOW OG SP MED OLIVE（IG@cactusjack）

Travis Scott向來對運動、大學元素情有獨鍾，繼本年中以個人品牌Cactus Jack聯合美國運動休閒服裝品牌Fanatics、Lids與Mitchell and Ness，為美國28間大學進行學府專屬聯名，製作龐大學院運動服系列Jack Goes Back To College - UTOPIA UNIVERSITY後，Travis Scott再次走進入當今街頭潮流重點Blokecore的洪流，創作出Cactus Jack AJ1以外的滄海遺珠足球元素服飾系列！

Cactus Jack UTOPIA KITS（IG@cactusjack）

Cactus Jack UTOPIA KITS（IG@cactusjack）

Cactus Jack UTOPIA KITS（IG@cactusjack）

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本回Cactus Jack UTOPIA KITS繼續以Travis Scott經典專輯《UTOPIA》為名，整個系列圍繞着歐美各個足球强國球隊進行創作，包括英格蘭、智利、哥倫比亞、德國、意大利、墨西哥、葡萄牙與西班牙，利用塗鴉、噴漆技術注入代表着Travis Scott的獨有街頭美學，其中阿根廷與巴西的設計更富共嗚感。

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於阿根廷款式中，以經典淺藍直間作藍本，前方隊徽作重新設計外，背部號碼當然用上對阿根廷足球歷史意義重大的已故「上帝」馬勒當拿十號為本，配有火炎、老鷹等圖像，噴字刻意製作成淡化視覺效果，散發强烈八十年代效果；另外巴西大玩經典2002年日韓世界盃與2004年主場球衣的混合版，傳統黃色衫身配以膊頭位置猶如鹿角的紋理點綴，胸口隊徽置中，而右邊下方亦印有手繪巴西國旗圖案，背部號碼便用上「大哨」朗拿度的九號為本，甚具標誌性。

Cactus Jack UTOPIA KITS阿根廷隊球衣：

Cactus Jack UTOPIA KITS巴西隊球衣：

除了一眾國家隊波衫以外，Travis Scott更創作自家《Circus Maximus》球衣款，同樣注入不少Graffiti元素，宣傳照中並找來了雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）親身着用示範，配上全新AJ1 Medium Olive，全面演繹出Cactus Jack Blokecore造型。不過溫馨提示，一系列UTOPIA KITS均用上Dry Fit聚酯纖維，剪裁物料較為貼身，所以如要購買塑造街頭配搭，尺寸挑選可能要「有幾大買幾大」！