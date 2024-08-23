Columbia黑牌樣式配色好看易營造深淺層次感　兼具戶外品牌機能

無論多愛穿搭的人，面對夏天又濕又熱的天氣，除非是一直待在冷氣房裡，不然，大部分人都會選擇稍微放棄搭配堅持，舒服就好。



現在，或許Columbia黑牌的單品會是重視搭配的人可以考慮的選擇，因為黑牌不只樣式、配色好看，還兼具了Columbia原本戶外品牌就具備的機能。

Columbia黑牌的單品會是重視搭配的人可以考慮的選擇，因為黑牌不只樣式、配色好看，還兼具了Columbia原本戶外品牌就具備的機能。（IG@columbiasportswear_taiwan）

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襯衫營造層次感

說真的，夏天真的很熱，所謂的「多層次穿搭」基本上是不成立的。不過，怎麼讓穿著有著層次感，又不會太悶熱，Columbia 黑牌說：「襯衫」。

Heritage復古花卉圖案襯衫，內搭三文魚粉色上衣，營造一種深淺對比的視覺感。也可以是格紋襯衫加上白T，基本就不會出錯。

外套成視覺焦點

其實最簡單的就是選一件夠有存在感的外套，簡單搭配素色長褲，就會讓人覺得「這個人的搭配有思考過」。例如Challenger™ Windbreaker-防潑水連帽風衣，潑墨設計的山林圖案，更是不用擔心夏天的突變天氣。Painted Peak™ Cropped Wind Jacket-可收納連帽風衣，具有Omni-Shade UPF 50科技防曬，完全解決女生最擔心的陽光，Omni-Wick 快排速乾科技，夏天穿不會悶熱，還是稍微短版的設計，能夠拉長身型比例。Landroamer™ Jacket-Omni-Tech 防水連帽外套，Omni-Tech 科技防水，同時兼具透氣與舒適。

配件畫龍點睛

這就很好理解了，包括包包、涼鞋，還有帽子，都能讓整體穿搭更有亮點。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】