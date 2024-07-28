大熊餐廳｜一覽Ayo Edebiri劇中穿搭！是天才廚師更是潮流象徵？

2022年開播，人氣與口碑兼具的《大熊餐廳》（The Bear），敘述著餐飲業的各種甘苦談，不同階級、種族與世代的同事們，在高壓高溫的廚房裡如何找出對的工作與相處方式，前兩季被影迷稱之為年度必看美劇，2023年的艾美獎，喜劇類入圍6項全拿。



第三季6/26在美國著名的線上串流影視平台Hulu首播，前四天觀看次數達到540萬次，是Hulu上迄今為止季劇集首播收視率最高，Disney+已於7/17開播，一次10集全劇上線，第三季男主Carmy（Jeremy Allen White飾），Sydney（Ayo Edebiri）與夥伴要面對經營新高級餐廳的各種挑戰。

第三季男主Carmy（Jeremy Allen White飾），Sydney（Ayo Edebiri）與夥伴要面對經營新高級餐廳的各種挑戰。（IG@ayoedebiri）

美食與人性絕對是《大熊餐廳》的最大重點，但看了前兩季，我發現這家「大熊餐廳」的人，穿著都很有型耶，J. Crew還直接出了一個包括T-shirt、帽子、外套的膠囊系列，印著Fak兄弟建立的公司標誌。 「這部劇表面上與時尚無關，但這是我們認為主角們居住在這個城市的感覺。」

《大熊餐廳》Courtney Wheeler造型師這麼說：「When you're in a fitting and trying on clothes, and everything comes together — everything clicks and it starts to feel like a real character — that's where you think, Oh yeah, this one's it。（當你試穿衣服時，會感覺跟服裝融為一體了、像是一個真實的角色，那時你就會思考，喔，是的，就是它了）」

男主Carmy穿過Ralph Laurent（RRL） 、Barbour的外套，Nike Cortez、Red Wing 等，不過，要說到《大熊餐廳》的潮流象徵，絕對是天才廚師 Syd Sydney。

上班Thom Browne、下班COMME des GARÇONS，Carhartt吊帶褲搭配bode T-shirt，光是頭巾就有Kapital、Levi's、ARKET等，絕對是《大熊餐廳》的穿搭一姐，而Sydney的穿搭品牌，我們找到了。

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