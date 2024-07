大熊餐廳｜一覽Ayo Edebiri劇中穿搭！是天才廚師更是潮流象徵？

2022年開播,人氣與口碑兼具的《大熊餐廳》(The Bear),敘述著餐飲業的各種甘苦談,不同階級、種族與世代的同事們,在高壓高溫的廚房裡如何找出對的工作與相處方式,前兩季被影迷稱之為年度必看美劇,2023年的艾美獎,喜劇類入圍6項全拿。



第三季6/26在美國著名的線上串流影視平台Hulu首播,前四天觀看次數達到540萬次,是Hulu上迄今為止季劇集首播收視率最高,Disney+已於7/17開播,一次10集全劇上線,第三季男主Carmy(Jeremy Allen White飾),Sydney(Ayo Edebiri)與夥伴要面對經營新高級餐廳的各種挑戰。

第三季男主Carmy(Jeremy Allen White飾),Sydney(Ayo Edebiri)與夥伴要面對經營新高級餐廳的各種挑戰。(IG@ayoedebiri)

美食與人性絕對是《大熊餐廳》的最大重點,但看了前兩季,我發現這家「大熊餐廳」的人,穿著都很有型耶,J. Crew還直接出了一個包括T-shirt、帽子、外套的膠囊系列,印著Fak兄弟建立的公司標誌。 「這部劇表面上與時尚無關,但這是我們認為主角們居住在這個城市的感覺。」

《大熊餐廳》Courtney Wheeler造型師這麼說:「When you're in a fitting and trying on clothes, and everything comes together — everything clicks and it starts to feel like a real character — that's where you think, Oh yeah, this one's it。(當你試穿衣服時,會感覺跟服裝融為一體了、像是一個真實的角色,那時你就會思考,喔,是的,就是它了)」

男主Carmy穿過Ralph Laurent(RRL) 、Barbour的外套,Nike Cortez、Red Wing 等,不過,要說到《大熊餐廳》的潮流象徵,絕對是天才廚師 Syd Sydney。

上班Thom Browne、下班COMME des GARÇONS,Carhartt吊帶褲搭配bode T-shirt,光是頭巾就有Kapital、Levi's、ARKET等,絕對是《大熊餐廳》的穿搭一姐,而Sydney的穿搭品牌,我們找到了。

+ 9

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】