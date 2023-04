木村6個90s經典穿搭　牛仔褲+格仔恤衫是標配　軍工裝捨他其誰？

近日因為木村拓哉歡慶 50 歲生日,加上宣傳電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》而以織田信長扮相現身「岐阜信長祭」引起不少話題不斷。



木村拓哉的絕代風華、獨特魅力撼動了日本整個九零年代,多部爆款劇引領流行風潮、代言口紅創下不可思議的銷售奇蹟、帶動日本航空股票大漲,甚至出現被收錄在字典裡的「木村效應」專有名詞,種種瘋狂現象都彰顯著木村的無邊魅力。

當然,除了戲劇上帶動的熱潮,在穿搭、潮流上木村更是難以超越的大神,也是 90s’ 相當具代表性的穿搭人物,Dappei 嚴選了幾個木村拓哉的經典造型,Let’s Back To 90s’!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

1. 不敗丹寧造型

身為首位蟬聯 5 年都被日本丹寧褲協會選為「最佳丹寧褲著用者」,丹寧造型絕對是木村的 Signature Look 之一,時至今日,Denim on Denim 依然是他十分鐘愛的搭配法,在 IG 上出鏡率非常高。Denim on Denim 非常簡單,即便是穿搭新手也能零失敗上手,不過若是像圖中木村拓哉一樣是上下身都是同深淺的丹寧,就要記得不要讓全身糊在一起沒有重點,可以學習他配戴銀飾製造亮點,不要讓整體太暗淡,而且一身深色反而更容易凸顯銀飾。

2. 皮衣搭配的關鍵重點

皮衣也是經典不敗的單品,雖然現在 oversize 大行其道,但是溯源皮衣歷史,最初其實是針對飛行員的需求所設計,因此短版、合身是兩大重點。

根據以上,想把皮衣穿出復古韻味當然也要抓住短版、合身兩大關鍵,即使是 All Black 穿搭,木村拓哉還是運用了一些小技巧。首先,All Black 穿搭最忌諱變成《柯南》裡只剩色塊的黑影人,可以搭配用黑白條紋上衣,做出區隔之餘,也保持一身黑白的乾淨經典配色;另外,著用尖頭鞋款也是小心機,雙腿有了視覺上的延伸更顯腿長,也能有顯瘦的效果。

3. 格紋襯衫也能穿成 Cool Kid

從代表作之一《美麗人生》開始,格紋襯衫也成為木村的關鍵字之一,不過格紋襯衫也時常被跟 NERDY 做聯想,而木村詮釋的方式也很簡單。格紋有非常多種類,每一種格紋都會給人不同的風格感受。如果以簡單的二分法來說,可粗略分為大格紋跟小格紋,小格紋有著正式、優雅細膩的感受,反之,大格紋就較為休閒而粗獷。

木村以不敗直筒牛仔褲配 TEE 做基底,內裡再襯白 T 做出小層次,格紋襯衫除了選擇較為寬鬆版型展現率性之餘,也以明亮的配色帶出青春氣息,這裡有個小技巧非常值得做筆記,當不知道如何選擇配色的時候,可以從身上的顏色找線索,彼此呼應讓整體看起來更和諧。

4. 亮色穿搭掌握「一個重點」原則

如果想擺脫黑白灰漩渦又拿亮色沒轍的話,可以學習木村的「一個重點」守則。即是全身以素面、基本色為主,選一件單品作為主角,像木村這套一身丹寧再搭配非常亮眼的條紋外套,就立刻讓穿搭有了重點;又或在最 basic 的白 T 跟牛仔褲搭配中,以超吸睛的豹紋帆布鞋畫龍點睛,就能讓穿搭立刻從人海中跳脫出來。建議可以從小面積開始循序漸進,像是從帆布鞋這樣的小區塊到外套的大面積慢慢練習,就會掌握的越來越好。

5. 硬派復古American Casual

木村拓哉的穿搭風格非常強烈,American Casual(アメカジ/阿美咔嘰)是他相當擅長的一種。American Casual源自於二戰後的日本,當時美式文化大量輸入日本且受到年輕人歡迎,日本年輕人再將美式文化加入日式風格中,即混血成為所謂的阿美咔嘰。

木村在戲劇《HERO》中的穿搭就是非常典型的American Casual,不管是格紋襯衫、土橘色 BAPE 羽絨衣、Red Wing 靴,都成為風靡一時的爆款,至今也依然是經典代表。阿美咔嘰的定義雖然沒有明確的界線,但想穿出其中精髓,可以掌握「硬派」的大原則,用軍工裝、丹寧單品、工作靴等等都是很好的選擇,木村讓褲管隨意落在靴上更顯不羈,當然捲起來優化比例也很好。

6. 飾品讓穿搭全面升級

拆解木村拓哉的穿搭,其實都以簡約為主不會過於繁複,但會善用顏色跟飾品去提升完整度,木村最常出現的就是被譽為 3 大銀器之一的品牌 Goro’s,是創辦人親自在美國印地安部落習得的手藝,在 Goro’s 創辦人過世以前,所有的飾品都是以手工打造,因為品質高、特殊性高但產量低,所以即使有錢也不一定買得到,藤源浩、余文樂都是愛好者,當然木村也是代表人物之一,簡約穿搭有了銀飾加持立刻全面升級!

Dappei 結語:

就算現在看木村的穿搭還是覺得好時髦!加上近年剛好復古、Y2K 回歸,非常值得學習潮流大神的好品味,不知道搭黨覺得哪位潮流大神的穿搭也很欠學?



