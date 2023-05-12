Johnny Depp新戲出師不利！回顧男神3大穿搭Tips　銀飾打造不羈感

我們永遠的Jack（傑克/積克）船長Johnny Depp和前妻Amber Heard間的風風雨雨，無疑是早前最火熱的話題，儘管人人對此事件都有不同的看法和見解，相信大家都還是希望所有的矛盾和衝突都能儘早落幕，還給自己支持的那一方一個清靜。



不過今天，編輯並不是要談兩人的官司，而是要向不認識或不熟悉Johnny Depp的讀者們介紹一下，這個男人究竟是何以收服如此多的死忠粉絲，甚至帥到連男人都愛他，今次，就讓編輯帶你們一起來看看「百變男神」尊尼特普（強尼戴普）的 3 個穿搭 Tips！

Johnny Depp的3個穿搭Tips！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Johnny Depp百變穿搭

Tips.1 丹寧、皮革材質單品營造「硬派野性」

Johnny Depp 一直以來都給人一種硬派野性的氣質，這不只源自於他的外貌，更是因為他的造型穿搭，他擅長搭配以皮革或丹寧材質單品為主體的造型，無論是著用皮褸並在腰間綁上襯衫的定番搭配，還是做舊破壞牛仔寬褲佐以不收邊格紋襯衫的復古呈現，Johnny Depp都無疑為他的天生風範做了最好的服裝選擇，唯有深知自己的喜好與風格，十足了解自己的人才能達到這般境界。

Tips.2 眼鏡配件修飾氣質打造「精緻氛圍」

誠如上述所言，Johnny Depp天生狂野，但他也並非時刻都維持著那樣的形象，有時候出席正式活動或紅毯場合，他會將野性收起，使用各式眼鏡配件來修飾氣質，打造與平時截然不同的高端精緻氛圍，像是深色琥珀鏡框可以為他提供知性氣質，而深藍色鏡片的金屬墨鏡則能賦予他高級時髦的都會感，針對各種場合妥善決定服裝和眼鏡種類，穿出適宜的完美造型，Johnny Depp不只在角色方面，在穿著方面亦是相當百變！

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Tips.3 使用大量銀飾珠串成就「率性不羈」

細節，永遠是決定造型成敗的關鍵。體內住著一個搖滾巨星靈魂的Johnny Depp不僅在服裝上下足功夫，在細節上也一點都不馬虎，各式金銀飾品配件如戒指、項鍊、耳環，對Johnny Depp來說是必要也是習慣，而有著印地安人血統的他，更是時常配戴各種珠串和印地安風格的飾品，為他的硬派狂野成就了更多的狂放不羈感，使得造型更加豐富而完整。

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