8韓星的City Walk穿搭指南｜子瑜低腰短裙、舒華吊帶背心隨性慵懶

「City Walk」一詞指的是城市漫步，套用在穿搭的說法就是指輕鬆、休閒且適合自由穿梭在城市中的自在穿搭。



小編發現近期不少韓星也都跟上「City Walk」穿搭趨勢，一起來看看以下8位韓星如何穿出自己的時髦風格吧！

8位韓星的City Walk穿搭範本（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Somi

Somi穿上寬鬆的西裝外套，大地色系的穿搭最安全，套上舒適的T恤和短褲完美地露出大長腿，一頭長髮盤成隨性的花苞狀配上芥末綠色的棒球帽，拿上率性的黑色包包和低跟鞋搭配，完成時髦又低調的一套城市漫步穿搭！

2. 子瑜

子瑜的穿搭可甜可辣，在日常的單品中展現她隨興不拘的個性！針織的短版上衣露出小蠻腰、黑色迷你牛仔裙顯瘦又能展現腿長優勢，穿上舒適好走的球鞋是出遊穿搭的最佳示範，淡妝搭配飾品的點綴給人渡假的愜意感，姐妹們可以跟著學起來！

3. Mina

喜歡穿著裙裝的姐妹可以借鑑Mina這套個性甜美的搭配，以白Ｔ搭配百褶短裙，腰間的皮革設計帶有一點工裝的味道保有個性！靴子可以選擇過腳踝的厚底靴，在增加好比例的同時也能夠讓穿搭多了一點變化，包包選擇溫柔的米杏色平衡風格，最後戴上墨鏡完成屬於Mina的溫柔率性風！

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4. Sana

如何在一系列基礎的單品中穿出時髦感？Sana用合身的滾邊logoＴ強調身材曲線，一件就很有看點！褲裝選擇今年秋冬也會繼續流行的「工裝褲」來搭配，搭配大型的黑色托特包增加整體的份量感，時髦的「墨鏡」當然也少不了，除了可以遮擋紫外線之外也能當作整理髮型的配件！

5. Jisoo

五官清秀的Jisoo不論是基本款的上衣或是繽紛渲染的洋裝都能夠演繹得很優雅，出遊穿搭最方便的就是「一件式洋裝」，可以將穿搭重點放在有設計感的單品上，包包選擇同色系的Dior托特包，大容量又實用，可以利用充滿女人味的單品如珍珠項鍊來妝點整體造型，這身漫步在巴黎的穿搭實在太美！

6. 舒華

舒華的穿搭重點會放在「鄰家」、「隨性」卻不失女人味的單品中！她的優勢是白皙的肌膚，選擇可以露出大面積肌膚的細肩背心就是最好的單品，水藍色可以更好襯托出膚色，下身搭配較個性的黑色牛仔裙，最後拿上同色系的肩背包就完成一套好感「City Walk」穿搭！

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7. Winter

Winter的穿搭也很容易上手，素Ｔ搭配襯衫的公式姐妹們應該不陌生，可以選擇明亮對比的配色來強化視覺效果，這件帶有垂墜感的寶藍色襯衫在市區可以當作罩衫，到了海邊隨性在腰間綁起也很有造型感，晚上逛超市也能當作「Oversized」男友風穿搭，是城市漫步最好搭的單品之一！

8. 澀琪

澀琪穿搭風搭風格多變，通常都會帶有一點街頭酷帥和融合自身的知性氣質！這套上衣她選擇的是排扣式的合身外罩，袖子做短可以更顯得有精神，內搭one piece的黑色小洋裝，選擇長度剛好落在大腿位置會最有休閒感，最後是澀琪日常很喜歡穿的球鞋搭配，可以選擇一雙配色較搶眼的款式，來替「City Walk」穿搭增加一些活潑感！

「City Walk」平易近人的風格很適合姐妹們借鑒，近期會去旅行的姐妹也可以參考以上8位韓星的穿搭公式，隨意在異國拍出美照！

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