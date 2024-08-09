New Balance 574經典回歸　吳保錡Poki蔡寶欣Pony潮襯美式學院風

【New Balance／NB 574】美國運動品牌New Balance百年歷史經典鞋款眾多，像1988年誕生的跑鞋574，自面世至今一直風靡運動與潮流領域。今夏New Balance決定將傳奇574復刻，一口氣帶來三款配色，並交由兩位同樣喜愛跑步的多棲類藝人吳保錡（Poki）與蔡寶欣（Pony）親身演繹，以NB574襯上一身潮味十足的復古美式學院風服飾，盡情發揮出他們體內的運動與時尚細胞。



New Balance經典型號574載譽回歸（New Balance）

現在多元發展世代，人們會在不同領域探索各種可能性，而吳保錡與蔡寶欣正是這方面本地新生代的重要代表，他們除了是歌手、演員、主持與模特兒的多棲類藝人外，還有另一身份——跑友，Poki是大埔民間體育會的創辦人之一，Pony則多次出國參與長跑比賽，是身體力行的「真跑友」，今次New Balance 574新作交由他們來演繹，絕對是最合適的人選，皆因NB574在1988年誕生之時，本是專門為馬拉松跑手而設專業跑鞋，後來更成功進佔潮流領，是「運動」與「時尚」兼備的兩棲類鞋款。

吳保錡、蔡寶欣為NB574襯出美式復古學院風潮味（New Balance）

New Balance今回574復刻系列共有三款配色，品牌簽名式的「NB灰」當然不可或缺，還有藍調和米色兩款注目新色調，充滿夏日氣息，同時也是簡約時尚穿搭的易襯之選。近年，Ivy Style美式學院風與的Athleisure運動休閒風不約而同成為新風尚，追求輕便又靈活的穿搭方式，正好符合新世代追求靈活自在的時尚生活態度。

【吳保錡 Poki NB574穿搭單品】

New Balance U574RBJ / HK$749（New Balance）

於是New Balance 574的Modern Classic美學與美式休閒學院風就成了絕配，兩者都擁有永不過時的共通點，於是今回找來吳保rs錡與蔡寶欣參與拍攝的主題，將兩者合二為一，帶出574鞋款獨特的魅力。像Poki以恤衫作內襯，外在配搭大學字樣運動圓領衛衣和Loose Fit牛仔褲，腳上則穿上別注藍色574，一身All Blue穿型，不但充滿層次感，同時重塑90年代的運動時尚風潮。

【蔡寶欣 Pony NB574穿搭單品】

New Balance U574LGAN / HK$899（New Balance）

至於Pony則以復古奶白色574 Legacy來配襯Hoodie、校園字款Oversize T恤與綿質短褲，散發出濃濃Sporty Chic氣味，上下服裝以深淺色調和長短營造對比感，突出線條美學，大大加強時尚度。此外，另一造型則配襯New Balance新系列的NBX拉鏈外套、Athletics鬆身T恤、Athletics Tapered長褲、RC Shorts 3"短褲等長青設計，一樣是輕易配搭出復古美式學院風的單品，零秒出門襯出俐落得體的型格。這種美國風情穿搭術也風靡韓國，當地潮流男女同愛以NB574來混合美式復古校園風服飾，兩者擦出新火花成為潮流穿搭指標。

Poki NB574 X 穿搭復古美式學院風穿搭示範（New Balance）

【其他復古美式學院風穿搭單品推介】

「NB灰」經典配色當然是每季必備之選 ML574EVG / HK$729（New Balance）

NB574載譽回歸，這款於1988年登場的鞋款，是New Balance百年歷史經典型號之一，最初是為美國馬拉松選手Dick Beardsley而設的專業跑鞋，結合公路賽與越野跑的需要，打造出一對簡約易襯的百搭鞋履。NB574面世至今三十多個年頭，早已成功跨越運動與時尚的領域，成為男女皆宜的Classic設計。而今次New Balance延續用上耐磨麖皮與透氣網眼素材的鞋面，配搭ENCAP緩震中底，原汁原味地呈現NB574的優良基因。

【銷售點】

New Balance香港官網： www.newbalance.com.hk

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