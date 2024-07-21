New Balance工作坊定製體驗　自己動手令NB經典波鞋變成獨一無二

【New Balance/ DIY/ 客製】作為球鞋愛好者，最怕的是甚麼？當然是撞鞋，所以近年興起了一股客製熱，為腳上一雙球鞋加工，變成獨一無二的款式。有人喜歡找職人代勞，也有人喜歡自己動手，最近New Balance舉行《Discover Your Inner Child》定製體驗，讓大家的NB球鞋變成自己專屬的設計。



以金屬銀飾來點綴暗黑風的NB 1906R Silver Chain，散發出野性Rock味。（New Balance）

Y2K復古風潮提倡個性化，不一定要追最貴最火熱的名牌，反之希望有自己風格和特色，於是人們便在自己鞋上著眼，有些加銀飾、有些加串珠，有些加自己名字，不論配搭甚麼，最終目的就是希望與眾不同，不會撞鞋。

RC42結合蕾絲和精緻的雛菊花的Lace Chrysanthemum ，可愛Cutie的少女感。（New Balance）

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至於New Balance的《Discover Your Inner Child》運動鞋定製體驗，滿足都市年輕人對於突破框框、盡情釋放「童心」的渴望，讓他們發揮創意，親自落手製作完全專屬於自己的獨特球鞋。是次體驗揀選了New Balance多款經典鞋款1906R、530、860和RC42，再由本地設計師悉心創作的10款設計作參考範本，有串珠、刺繡、緞帶、扣針、鏈飾及立體花卉等裝飾，可以自由組合出不同風格，NB更為選擇困難症的客人製作範本參考，有野性Rock味、有可愛Cutie風等，啟發他們的創作靈感，從而製成他們心儀的DIY鞋款。

《Discover Your Inner Child》運動鞋定製體驗詳情：

假如想參與這有趣又有特色的定製體驗，凡購買任何New Balance的1906R 、530 、860或RC42 運動鞋一對，可獲贈基本裝飾圖案一款（隨機）攜家自定，亦可另加港幣$200購買精緻裝飾圖案一包（可選）攜家自定；或另加港幣$200報名參與運動鞋定製體驗工作坊，由專人親自教授利用精緻裝飾圖案（可選）打造專屬自己的獨特球鞋。工作坊完畢更可獲New Balance購物優惠卷一張。

《Discover Your Inner Child》運動鞋定製體驗工作坊詳情：

日期及時間：7月24日、8月1日 (星期三或四) 下午3至4時；7月20、27、8月3日 (星期六) 下午4至5時

地點：銅鑼灣Fashion Walk 百德新街55號地下B及D號舖

日期及時間：8月7、13、22、27日 (星期二、三或四) 下午3至4時；8月10、17、24、31日 (星期六) 下午4至5時地點：銅鑼灣 Hysan Place 4 樓 411 號舖 （將於8月5日開幕）