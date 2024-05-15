New Balance Grey Days紀念系列　灰從貶意變潮色由NB重新定義

【New Balance／Grey Days 2024／NB灰】向來大家對「灰」一詞也是帶有貶意的感覺，「今日好灰」、「灰哂機」、等了無生氣的表達，必帶有灰字，呈現出一種不爽氣息，但美國運動品牌New Balance卻一直對灰以另一角度的演繹，令NB與灰色已畫上絕對等號， 所展示出的是代表舒適、型格與品味，多年來一直顛覆大家對灰色的固有定義！



每年的五月時分也New Balance慶祝「Grey Day」的大日子，2024年再接再厲舉行一連串Grey Days慶祝活動展示品牌標誌性灰色的不朽傳奇，當中除了推出一系列紀念款鞋作之外，更拍攝了多條短片作宣傳。

New Balance "Grey Days" 2024（New Balance）

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New Balance "Grey Days" 2024（New Balance）

秉持New Balance堅信的品牌理念Fearlessly Independent（無畏與獨立的思考），本年5月將分階段推出一共六款的Grey Day系列，多款人氣型號也包攬在內，有550、574、327、1906R、WRPD Runner以及The Fresh Foam X 1080，全部作品均以灰這種冷色貫穿整個系列，但某些款式也不僅是灰，例如550，327型號亦推出了淡黃色與淡粉紅色來加強多元性，另外經典574也同樣設計了兩邊深淺極端灰色，不論男或女都定能選擇喜愛的作品。

New Balance "Grey Days" 550：

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New Balance "Grey Days" 574：

New Balance "Grey Days" 327：

New Balance "Grey Days" The Fresh Foam X 1080：

如喜歡時尚潮流風格的話，Grey Days別注WRPD Runner與1906R是不二次選，皆因靜奢風日牌AURALEE曾與NB推出聯乘，同樣以One-Tone色彩示人，而不用多作介紹，1906R也定必是大家熟悉的款式，這些特別版在設計上刻意移植造舊細節，猶如灰色大理石材的磨爛質感，雖然這些款式也會隨著時化、技術和材料不斷演變，但毋庸置疑的是，每當注入灰色到NB鞋款上的時候都會散發出永不過時氛圍。

New Balance "Grey Days" WRPD Runner & 1906R（New Balance）

New Balance "Grey Days" WRPD Runner：

New Balance "Grey Days" 1906R：

AURALEE x New Balance WRPD Runner：

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AURALEE x New Balance 1906R：

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為了向Grey Days 2024致敬，New Balance拍攝了一部七分鐘短片，從運動到街頭文化互相影響作為題材，這部宣傳片更是由創意總監Thom Glover、Daniel Wolfe、Elliott Power三人合作，而攝影指導則交由Norm Li共同創作，完美地將1960年代復古風展現出來，彰顯延續New Balance與Grey的文化傳承。