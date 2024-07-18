Miu Miu x New Balance 530穆勒鞋曝光！設計獨特方便又具搭配性

時尚品牌Miu Miu與New Balance於2022年春夏季度首次合作，將NB經典的574鞋款進行改造，推出後自然也引起廣大的迴響。



之後雙方每每推出聯名系列，總能掀起話題，繼先前推出全新配色的New Balance 530 鞋款後，近日又曝光了「穆勒鞋型」的NB 530L鞋款。

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Miu Miu x New Balance 530穆勒鞋

從網路上曝光的照片可以全新鞋款的模樣，其外型大致上延續先前聯名的New Balance 530配色與設計，不過後半部改為穆勒鞋的結構，讓消費者在穿著上可以更加方便。不過該雙鞋款奇特的外型，也在網路上掀起熱議，有部分網友認為將530改成穆勒鞋的設計，相當奇怪，但也有人覺得這樣的設計，相當符合現代人的穿著習慣，既方便又具搭配性。

據悉，目前官方尚未釋出關於該雙鞋款的發售資訊，但根據先前聯名的價格推算，其售價可能會超過1,000美元（約港幣7,806元），不知道屆時推出後，大家會想要入手嗎？歡迎留言與我們分享。

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