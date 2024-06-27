Salehe Bembury x New Balance最新聯名！NB 530招牌鮮豔配色曝光

儘管Salehe Bembury最近與Crocs Pollex系列上的作品佔據了版面，但這位美國紐約出生的設計鬼才，與老搭檔New Balance每每推出聯名都引發極大話題。



在年初發售的NB 1906R“Heat Be Hot”火山配色後，近日在社群曝光了全新聯名New Balance 530流出照，過了四小時Salehe Bembury就親自曝光這雙還未發售的鞋款。

Salehe Bembury x New Balance 530（IG@salehebembury）

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展現Salehe Bembury招牌鮮豔配色

這雙鞋依舊放入了Salehe Bembury招牌風格，在這雙New Balance 530也同樣加入鮮豔的配色，在鞋面採用麂皮皮革和網眼布料混合，並以不同深淺的檸檬綠作為主體，點綴了紫紅色和紫色在品牌標籤及外底上，撞色打造出滿滿活力。

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而在鋼灰色的「N」字標誌內，則加入拇指紋路細節，在ABZORB支撐型中底則以深黃色來調節整雙鞋的配色，或許這次合作是New Balance期望以Salehe Bembury的影響力帶動NB 530這雙較為冷門的鞋款人氣。

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Salehe Bembury x New Balance 530 目前還在開發階段，未有更多細節及發售資訊曝光。



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