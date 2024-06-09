新鞋開箱｜Stone Island x New Balance新配色聯乘！再掀機能風潮
撰文：COOL潮流生活網
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意大利機能品牌Stone Island近年來頻頻與多個品牌合作，不論是在服飾亦或是鞋款上都注入了獨具的機能靈魂，而在眾多聯名當中，與New Balance的合作可說是最令島民們期待的夢幻之作。
本次Stone Island x New Balance推出第二彈574 Legacy聯乘配色，延續上回搭載抗撕裂網布的設定，在用色上更加大膽，除了呼應原先品牌調性的軍綠色以外，還釋出了另一款符合夏日的鮮明色系。
Stone Island x New Balance 574 Legacy第二彈配色
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去年Stone Island 才剛攜手New Balance推出經典的574 Legacy配色，這回延續上回設定，除了一樣的抗撕裂網布拼接麂皮鞋面之外，其他還包含像是鞋舌處的羅盤標誌、鞋側邊的字體、穿透式的洞洞N字LOGO。而第二波配色分別有以森林綠輔以軍綠色，另外還有蒂芬尼綠搭配芥末黃的清爽配色，森林綠展現Stone Island一貫的機能氣息，蒂芬尼綠則十分適合夏季時穿著，島民們千萬別錯過了。
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Stone Island x New Balance 574 Legacy將於6月14日正式登陸New Balance指定門店及網店販售。
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