NOCTA為意甲升班馬威尼斯設計最潮波衫　Drake重建意大利百年球會

【NOCTA／Drake／Venezia FC/ 威尼斯／Blokecore／意甲】Blokecore在近年迅速發展，除了因全球火熱足球氣氛所致外，亦有賴不少潮流人的大力推動，當中由加拿大饒舌歌手Drake領軍時尚品牌NOCTA近期更宣布與意大利甲組聯賽升班馬——威尼斯足球會（Venezia F.C.）聯乘，作為官方球衣合作夥伴，為2024-2025球季設計充滿時尚色彩的球衣。



NOCTA為威尼斯Venezia F.C.設計全新球衣（Venezia F.C.）

隨著意甲即將展開，近期各支球隊都開始對外發佈下季的球衣宣傳，對於威尼斯Venezia F.C.這支1907年創立的百年老球會來說，再度征戰意大利頂級聯賽可謂好懷參半，皆因本身威尼斯Venezia F.C.在意大利乙組聯賽中浮浮沉沉，基本資金投放上還可以支撐着球會營運，但其實球會實際早已經負債累累，瀕臨破產邊緣。

NOCTA成為威尼斯足球會（Venezia F.C.）官方球衣贊助（Venezia F.C.）

威尼斯Venezia F.C.球迷（Venezia F.C.）

威尼斯Venezia F.C.（Venezia F.C.）

因此在2023-2024賽季，Drake首席品牌總監Matte Babel接到了威尼斯Venezia F.C.合夥人Brad Katsuyama的電話，敍述了當前球會在財務方面的燃眉之急，Brad Katsuyama透露Venezia F.C.需要在幾周內籌集一千萬歐元，然後在幾個月內至少能籌集三千萬歐元，否則球會便會馬上破產，在通話過程中，Matte Babel在想如果威尼斯Venezia F.C.不能繼續保持實在太過可惜，因威尼斯水都在意大利絕對份屬一個集歷史與文化意義於一身的美麗城市，最終在不到兩周內，Drake團隊便敲定了入主條款，籌集並支付所有負債工資，正式將威尼斯Venezia F.C.重建。

NOCTA主理人Drake（NOCTA）

威尼斯水都（Venezia F.C.）

威尼斯Venezia F.C.得到此龐大支援下，球會上下一心不負所托，在上屆意乙以第三名完成賽季獲取升班資格，此時此刻，擁有球會股權的白武士Drake也開始重新計劃改革球隊，首波變動便是將原本球衣品牌Kappa放棄，威尼斯Venezia F.C.波衫官方合作夥伴轉為Drake自家運動品牌NOCTA，並在8月18日意大利杯中對陣布雷西亞（Brescia）時首次展示這款全新主場球衣，設計集中採用先進運動優化科技加強貼合性，胸口中央移植球會「V」形獅子標記，並於上方注入NOCTA的三劍Logo，兩袖以球會橙綠主色作點綴，簡約得來卻滿載時尚氣息。

Venezia F.C. 23/24 by Kappa：

威尼斯Venezia F.C.首場意甲比賽將於8月19日舉行，當日球隊官網將會完整展示本季NOCTA創作的主、客場球衣，同時也希望快將看到Drake現身於球隊主場Stadio Pierluigi Penzo與威尼斯球迷見迷，相信這次時尚品牌與球會合作必會再度推高Blokecore熱潮！

威尼斯Venezia F.C.重返意甲升班紀念品Tee（Venezia F.C.）