Marc Jacobs邀NIGO紀念40周年　重塑超人「S」毛衣成美漫集體回憶

【Marc Jacobs／NIGO／DC漫畫／聯乘】美國時裝品牌Marc Jacobs為慶祝品牌誕生40周年，早前首度攜Cactus Plant Flea Market合作推出聯乘作品，尋回Marc Jacobs於1984年發佈的1985 Sketchbook系列中笑哈哈圖案作基礎，創作出CPFM「四眼笑哈哈」Smiley Face黃色針織毛衣。近日Marc Jacobs延續此企劃，合作對象更邀請得Human Made主理人NIGO，大玩這位美漫狂人鍾情於的超人元素。



NIGO by MARC JACOBS超人針織毛衣（Marc Jacobs）

來到這次別注紀念作品的創作方向上，如同早前CPFM一樣，在過往經典檔案中擷取靈感，雙方決定選用上NIGO曾多次致敬的DC漫畫超人作為藍本，將經典紅、黃色鑽石「S」標誌原汁原味地移植到藍色針織上，毛衣細節亦刻意造舊掀起不少毛頭，從而營造出復古感，大玩NIGO向來喜愛的Vintage氣息，背部同時繡有MARC JACOBS字樣。

NIGO by MARC JACOBS超人針織毛衣（Marc Jacobs）

NIGO by MARC JACOBS超人針織毛衣（Marc Jacobs）

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回顧NIGO這位日本裏原宿傳奇人物的創作歷史，無論是現在的Human Made還是A Bathing Ape，向來他對於美式文化也極度沉迷，尤其是DC漫畫的英雄角色，超人、蝙蝠俠、閃電俠與神奇女俠的元素均多次注入到BAPE的單品之中，設計出T裇、衛衣、毛衣、BAPESTA與玩具等等，當中NIGO更自行重製超人鑽石Logo，把「S」轉換成「BA」，絕對是2000一代裏原潮人的回憶。

BAPE Superman Knitted Crewneck（giantdiscounts@Grailed）

BAPE x Superman BAPESTA（BAPE）

BAPE x Superman Crewneck（ClockworkThriftStore@Etsy）

BAPE x DC Comics Full Zip Hoodie（The Holy Grail）

BAPE x DC Comics Figure（BAPE）

Marc Jacobs與NIGO的相識經過可追塑到2000年期間，當年Marc Jacobs作為Louis Vuitton的設計師，曾邀Pharrell Williams並聯同NIGO合作為Louis Vuitton推出The Millionaire太陽眼鏡系列，而這次聯乘也為裏原宿品牌與設計師打開了通向世界的大門。